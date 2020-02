Cái kết 'đắng' cho nhóm thanh niên dàn hàng, chặn đầu xe chở tân binh ở Hải Dương

Công an huyện Thanh Hà cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc nhóm thanh niên dàn hàng, chặn đầu xe chở tân binh sang Công an TP Hải Dương để điều tra, xử lý.

Liên quan đến sự việc xe chở tân binh ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bị nhóm hàng chục thanh niên dàn hàng ngang, chặn đầu; mới đây, Công an huyện Thanh Hà cho biết đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Hải Dương để điều tra, xử lý.

Cụ thể, qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra tại phường Quyết Thắng (TP Hải Dương). Đoạn đường xảy ra sự việc nhóm nam thanh niện chặn đầu xe chở tân binh là tỉnh lộ 390, đi từ huyện Thanh Hà ra Quốc lộ 5.

Được biết, xe chở tân binh là của huyện Thanh Hà nhưng khu vực các thanh niên vi phạm lại thuộc TP Hải Dương nên lực lượng chức năng của 2 địa phương này đang cùng nhau vào cuộc xử lý theo trình tự.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 11/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hơn 20 thanh niên (gồm cả nam và nữ) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng, lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô chở tân binh đi nhập ngũ.

Có thời điểm một vài xe trong nhóm còn dừng lại hoặc dắt bộ trên đường khiến xe ô tô không thể di chuyển. Theo một tân binh trên xe thời điểm đó thì những thanh niên này là bạn của tân binh.

Được biết, những thanh niên này là bạn của một trong các tân binh có mặt trên xe ô tô thời điểm đó. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước thái độ "cợt nhả" và lên án hành vi của nhóm thanh niên này.

Liên quan đến sự việc, ngày 12/2, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, xác minh đồng thời tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định đối với nhóm thanh niên vi phạm.

"Hành vi của nhóm thanh niên trên vi phạm quy định Pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông " văn bản nêu rõ.





