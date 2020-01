Cái kết đắng cho nữ quái 'vạch bụng vỗ vỗ' giả bầu khi bị bắt quả tang ăn trộm

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng phản cảm diễn ra trên đường phố TP.HCM. Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ khi bị bắt quả tang ăn trộm đã buông những lời lẽ tục tĩu, thậm chí vạch quần vạch áo "cả vú lấp miệng em" khi bị yêu cầu kiểm tra.

Cụ thể, người đăng tải đoạn clip cho biết, sự việc xảy ra tại phía trước cửa hàng Bách Hóa Xanh ở đường Tây Hòa, Phước Long A, quận 9, TP.HCM . Người phụ nữ trung tuổi bị nhân viên cửa hàng này bắt quả tang trộm đồ. Khi bị nhân viên yêu hợp tác, người phụ nữ này liền phản ứng quyết liệt, gay gắt. Hết buông lời tục tĩu khó nghe, người này còn vạch quần vạch áo và vỗ bụng nói đang mang bầu . Trong khi đó, nhìn bụng người này và cách chị ta vỗ mạnh thì đây giống như là bụng mỡ hơn là bụng bầu.

Theo báo Một Thế Giới, sau một hồi đôi co, người phụ nữ vẫn bị đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội , đoạn clip ghi lại cảnh tượng trên được nhiều hội nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Dưới clip, hàng trăm bình luận bày tỏ thái độ phẫn nộ cách hành xử của người phụ nữ:

"Thật bó tay, người đàng hoàng chắc chắn không hành xử như vậy. Đúng là 'vừa ăn cướp vừa la làng'".

"Nhìn là biết bụng mỡ rồi, chị nghĩ sẽ qua mặt được ai".

"Lên phường là rõ trắng đen, có camera mà".

Hiện chưa rõ, người phụ nữ có lấy trộm như những gì nhân viên cửa hàng phản ánh hay không và sau khi người này được đưa lên trụ sở công an thì sự việc sẽ diễn biến ra sao. Tuy nhiên hiện đoạn clip trên vẫn thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.



