Cái kết 'đắng' cho phượt thủ lên Facebook khoe chạy xe máy từ Nam ra Bắc hết 19 tiếng

Mới đây, theo thông tin từ Cục CSGT Bộ Công an , đơn vị vừa gửi giấy mời tới trụ sở làm việc anh Tô Hà Đông N. (25 tuổi) - người "khoe" trên Facebook rằng đã điều khiển máy mang BKS 59K1-797.85 đi từ TP.HCM ra Hà Nội hết 19 tiếng 45 phút.

Tại trụ sở Cục CSGT ngày 24/12, anh N. thừa nhận đã di chuyển từ TP.HCM vào ngày 17/12 và ra đến Hà Nội ngày 18/12. Người này cho biết quá trình di chuyển đã tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi và đổ xăng, đồng thời cũng chạy quá tốc độ quy định khoảng từ 10-20 km/h ở những đoạn đường vắng người. Người này cũng thừa nhận, thời gian di chuyển trên quãng đường từ Nam ra Bắc thực chất hơn con số 19 tiếng 45 phút rất nhiều. Những gì Tô Hà Đông N. chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là "nổ" để gây chú ý.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định chiếc xe máy Yamaha Exciter BKS 59K1-797.85 anh A. mua để đi phượt những chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Tô Hà Đông N. tại cơ quan công an hôm 24/12. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Căn cứ vào những điều trên, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với anh Tô Hà Đông N. Anh N. bị xử phat về 2 hành vi: "Điều khiển xe chạy chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h" với mức phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng và "Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua xe" với mức phạt từ 100.000-200.000 đồng, theo báo Người Lao Động.

Liên quan đến sự việc, cũng trong ngày 24/12, anh Tô Hà Đông N. viết trên Facebook cá nhân thừa nhận việc đã nộp phạt, đồng thời tuyên bố "giải nghệ".

"Mình là một trong những người khởi đầu trò chơi bạo lực này 2 năm nay và ngày hôm nay mình cũng xin là người đầu tiên kết thúc Tour bạo lực Sài Gòn Hà Nội 24 Giờ. Từ bây giờ về sau kể cả ai phá được kỷ lục của mình thì mình cũng không đi thêm chuyến nào nữa. Cuộc chơi kết thúc từ đây. Và N. cũng xin nhắc lại đây không phải là tour bình thường nên Nghi chưa bao cổ xuý bất kì người nào làm giống N. và thách thức bất kì ai vượt qua giới hạn này. Không phải chuyện muốn là làm được vì có rất rất nhiều yếu tố xảy ra trên đường đi, nên mình không cổ vũ hay khuyến khích anh em nào làm theo. Hi vọng sự việc kết thúc tại đây, kính mong quý anh em đừng nhắc đến câu chuyện vừa rồi".

Anh N. "khoe" lập kỷ lục mới khi đi từ TP.HCM ra Hà Nội hết 19 giờ 45 phút. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, " phượt thủ " Tô Hà Đông N. đã gây xôn xao dư luận khi "khoe" trên mạng xã hội rằng đã thực hiện chuyến đi từ TP.HCM - Hà Nội - TP.HCM bằng xe máy chỉ trong vòng 54 giờ. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là theo như lời người này thì quãng đường 1.700 km từ TP.HCM - Hà Nội chỉ mất có 19 giờ 45 phút, xuất phát vào 11:00 sáng ngày 17/12 tại TP HCM và đến địa phận Hà Nội lúc 6:45 sáng 18/12.

Kiều Đỗ (t/h)