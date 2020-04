Cái kết đẹp cho chiếc váy cố nghệ sĩ Mai Phương từng mặc lúc sinh thời

Trước đó, cố ca sĩ, diễn viên Mai Phương đã trở về với đất mẹ vào ngày 30/3, để lại bao nỗi tiếc thương, xót xa trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và công chúng. Lúc sinh thời, Mai Phương lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, mạnh mẽ chăm sóc cô con gái nhỏ 7 tuổi Lavie. Sau khi cô qua đời, nhiều người lo lắng cho cuộc sống của bé Lavie, không biết ai sẽ chăm sóc cho cô gái nhỏ, việc học tập của cô bé sẽ ra sao,...

Mới đây, bố của Lavie, diễn viên Phùng Ngọc Huy đã chính thức khẳng định anh được toàn quyền nuôi con , sẽ chăm sóc bé khi trở về từ Mỹ sau khi dịch bệnh do COVID-19 gây ra có diễn biến tốt hơn. Sau khi Mai Phương qua đời, rất đông người thân, bạn bè thân thiết của cố nghệ sĩ đã chung tay, dốc hết sức để giúp đỡ bé Lavie có một cuộc sống ổn định.

Đơn cử như NTK Đức Vincie, anh đã quyết định đấu giá chiếc váy mà mình từng thiết kế cho Mai Phương. Chiếc váy có giá trị thật là 45 triệu, được đặt mức đấu giá khởi điểm là 5,5 triệu đồng. Trong một thời gian ngắn, có một mạnh thường quân đã mạnh tay trả giá 120 triệu đồng để mua, nhưng sau đó vì lý do riêng nên đã không lấy chiếc váy này. Số tiền cọc đấu giá là 12 triệu cùng với khoản tiền do bạn bè quyên góp, tổng cộng là 60 triệu đồng đã được chuyển vào quỹ do nghệ sĩ Ốc Thanh Vân - bạn thân của Mai Phương để dành cho bé Lavie. Còn chiếc váy do cố nghệ sĩ từng mặc được NTK giữ lại, sẽ được gửi tặng cho bé Lavie khi cô bé tròn 18 tuổi. Đó là một cái kết đẹp và đầy ý nghĩa với bộ váy tinh xảo, lộng lẫy mà cố nghệ sĩ Mai Phương từng diện lên sân khấu.

Về phần bé Lavie, người thân của cố nghệ sĩ Mai Phương cho hay cô bé vẫn ổn. Đáng chú ý, Nguyễn Huy - một người bạn thân của Mai Phương đã bật mí rằng cô bé có năng khiếu nghệ thuật. Lavie rất thích vẽ, hội họa, nặn tượng,... nên nếu được theo học ở trường Quốc tế do Ốc Thanh Vân xin tài trợ thì cô bé rất có nhiều cơ hội phát triển theo ngành thiết kế đồ họa. Cũng như bao bạn bè thân thiết khác của cố nghệ sĩ, anh chia sẻ bản thân chỉ mong Lavie có thể được an toàn và phát triển khoẻ mạnh như di nguyện của Mai Phương lúc sinh thời.

