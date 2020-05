Oan nghiệt nhát dao cuồng ghen khi phát hiện bị vợ và bạn 'cắm sừng'

Phát hiện vợ tằng tịu với người đàn ông khác, Lương Ngọc Thuận không thể kiềm chế nổi nên đã đánh vợ và tình nhân ngay giữa sân Bệnh viện . Phát hiện sự ẩu đả trong khu vực mình quản lý, người bảo vệ luống tuổi chạy đến can ngăn thì bị người chồng mờ mắt vì ghen đâm tử vong.

Điên loạn trong cơn ghen

Lương Ngọc Thuận (SN 1998, ngụ tại thôn Thắng Đông, xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ) quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Tr. (SN 2001, ngụ cùng địa phương). Sau thời gian yêu nhanh, cưới vội họ nên vợ thành chồng. Cưới nhau chẳng được bao lâu thì cô cậu tuổi mới lớn đã lên chức cha mẹ. Do còn non trẻ, kinh tế chưa ổn định và thiếu kinh nghiệm sống nên cuộc hôn nhân đó gặp không ít sóng gió. Thêm nữa, hai bên gia đình nội ngoại cũng không dư dả nên cuộc sống càng chật vật hơn. Cậu trai vừa bước qua tuổi 20 đã phải trở thành trụ cột gia đình . Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi vợ con, Thuận từ huyện Quế Sơn vào thành phố Hội An làm phụ hồ. Cũng từ đây, tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Đến đầu tháng 9/2019, chị Tr. đưa con mới 1 tuổi vào Trung tâm y tế huyện Quế Sơn điều trị. Nghe tin con ốm nhập viện, Thuận gọi điện bảo vợ sẽ về thăm con. Nhưng chị Tr. không đồng ý nói ở nhà tự lo được, Thuận cứ ở lại Hội An kiếm tiền gửi về đóng viện phí cho con. Thế nhưng trong ruột cứ nóng bừng bừng lo con bệnh vợ chăm một mình không được nên Thuận quyết định xin nghỉ về nhà thăm con.

Trung tâm y tế huyện Quế Sơn – nơi xảy ra án mạng

Chiều tối ngày 7/9/2019, anh P.T.T. (SN 1996, ngụ tại huyện Quế Sơn – người quen của vợ chồng Tr.) biết Tr. đang chăm sóc con ốm ở Trung tâm y tế huyện nên đã nhắn tin zalo hẹn hò. Khi điện thoại thông báo có tin nhắn của T. thì cũng là lúc chị Tr. chở mẹ chồng từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi. Biết con ốm khó ngủ nên Tr. bật nhạc điện thoại để đầu giường cho con dễ ngủ.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Thuận từ Hội An về và đi thẳng vào viện chăm con. Đến nơi thấy con đang ngủ và thấy điện thoại của vợ để ở đầu giường nên lất ra kiểm tra thì phát hiện những tin nhắn tình cảm thắm thiết T. gửi cho vợ. Khi Thuận đang đọc tin nhắn cũ thì anh T. lại nhắn tin đến hỏi ở phòng bệnh nào. Cơn ghen trào dâng, Thuận liền nhắn lại số phòng rồi bảo anh T. cứ đi vào.

Đúng lúc này, chị Tr. cũng từ nhà quay lại Trung tâm y tế thì thấy chồng đang đứng trước cửa. Cơn ghen che mờ lý trí khiến Thuận biết thành một con ác thú, hắn đập vỡ điện thoại, lao vào đánh và kéo chị Tr. ra giữa sân Trung tâm y tế huyện. Tiếp đó, Thuận chạy vào trong tiệm tạp hóa trước cổng trung tâm y tế mua một con dao. Lúc quay vào, hắn thấy anh T. đang đứng trước cổng nên kề dao vào cổ buộc anh phải vào gặp Tr. để “ba mặt một lời”. Lúc ấy, gần như Thuận không còn nhớ đến việc đứa con thơ đang ốm đau nằm trong bệnh viện. Cơn ghen đã lẫn át lý trí, Thuận chỉ mong giết chết cặp gian phu dâm phụ này để hả lòng, hả dạ.

Cái kết mặn đắng

Khi kéo được cả vợ và tình địch ra giữa sân Trung tâm y tế huyện, Thuận lao vào đấm đá tình địch và vợ. Sự việc khiến cả bệnh viện náo loạn nhưng không ai dám can ngăn vì trong thay Thuận có con dao sắc nhọn. Song lo sợ có chuyện chẳng lành nên một số bệnh nhân đã chạy ra phía cổng báo sự việc đến tổ bảo vệ. Ngay lập tức, bảo vệ Trung tâm y tế là ông Trần Phước Hùng (SN 1957, ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) chạy đến can ngăn, yêu cầu 3 người ra ngoài khu vực khuôn viên Trung tâm y tế để giải quyết.

Thuận quay lại nói với ông Hùng rằng “con nói chuyện với vợ con xíu con đi liền” nên ông Hùng quay lưng đi. Tuy nhiên, Thuận lại tiếp tục đánh đập vợ nên bảo vệ đã quay lại can ngăn. Trong lúc xô xát, ông Hùng có đánh vào mặt Thuận. Đang bực tức trong người lại bị ông Hùng tát một cái, Thuận cầm dao đâm 2 nhát vào lưng và sườn của nạn nhân khiến bác bảo vệ già tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Thuận bỏ chạy đến khu vực kênh thủy lợi thì bị Công an huyện Quế Sơn bắt giữ. Tại trụ sở Công an, bước đầu Thuận thừa nhận hành vi của mình. Đến cuối tháng 9/2019, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với Lương Ngọc Thuận về tội Giết người.

Bị cáo Lương Ngọc Thuận

Đến ngày 14/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Ngọc Thuận về tội Giết người. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thuận cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân và cho rằng, trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân nên đã ra tay với ông Hùng. Nhiều người tại tòa cũng tiếc cho người bố trẻ, bởi trong giây phút thiếu suy nghĩ đã dẫn đến án mạng đau lòng, lâm cảnh tù tội, còn vợ con bơ vơ, cha mẹ già bệnh tật không ai chăm sóc.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thuận 18 năm tù về tội Giết người. Do Thuận gây án trong thời gian thử thách nên 9 tháng tù treo mà TAND quận Ngũ Hành Sơn đã tuyên trước đó chuyển thành tù giam. Như vậy, tổng hợp 2 hình phạt mà bị cáo Thuận phải chấp hành là 18 năm 9 tháng tù.

Hội đồng xét xử nói thêm, vụ án nêu trên là lời cảnh tỉnh cho sự hành xử thiếu kiềm chế, kể cả nạn nhân và hung thủ. Đồng thời, cũng là bài học cho những người có quan hệ yêu đương không đúng mực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

