Cãi nhau, chồng 9x bóp miệng vợ ép uống gần hết chai thuốc diệt cỏ

Chiều ngày 17/12, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa ký quyết định tạm giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Vũ Văn Lộc (27 tuổi, ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi Giết người . Trước đó, người đàn ông này đã khống chế, ép vợ là V.T.H. (29 tuổi) uống thuốc diệt cỏ khiến người chị này nguy kịch.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Infonet, sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 3/12. Thời điểm đo, vợ chồng anh Lộc và chị H. xảy ra mâu thuẫn. Cảm thấy mâu thuẫn không thể hóa giải, Lộc khống chế tay chân và bóp miệng vợ, ép vợ uống thuốc diệt cỏ.

Sau khi đổ gần hết cả chai thuốc diệt cỏ lớn vào miệng vợ, Lộc đã tự uống nốt số thuốc diệt còn lại trong chai để tự tử.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa hai vợ chồng Lộc đưa đi cấp cứu. Do uống lượng thuốc diệt cỏ không quá nhiều nên ý định tự tử của Lộc không thành. Hiện Sức Khỏe người này đã ổn định. Trong khi đó, theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, chị H. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, sức khỏe rất yếu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, mới đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra sự việc thương tâm khiến 2 vợ chồng trẻ tử vong, nguyên nhân cũng xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Cụ thể, sáng 16/12, bà L. (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh ) gọi vợ chồng con trai dậy ăn cơm thì tá hỏa phát hiện con dâu là Lê Thị O. (SN 1994) đã tử vong trên giường ngủ, còn con trai Trần Đình Ph. (SN 1990) tử vong ở chuồng bò trong tư thể treo cổ. Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định nguyên nhân dẫn dến cái chết bất thường của hai nạn nhân. Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm nên anh Ph. đã bóp cổ vợ tới chết rồi đi tới chuồng bò để treo cổ tự tử. Chỉ vì một phút nóng giận mà gây ra sự việc đau lòng, vợ chồng anh Ph. tử vong để lại 2 đứa con trai bé bỏng bơ vơ.

