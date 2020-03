Cãi nhau với bạn gái, nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Sáng 26/3, người dân ở phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện thấy một xe máy để trên cầu quá lâu, nghi ngờ có người đã nhảy cầu tự tử nên báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau đó nhiều người dân phối hợp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn đã dùng nhiều phương tiện tìm kiếm quanh khu vực chân cầu và lòng sông. Đến khoảng 13 giờ, đã vớt được thi thể nạn nhân tại khu vực xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, cách hiện trường hơn 1 km.

Thi thể nam thanh niên được đưa lên bờ

Thông tin ban đầu, xác định nạn nhân tên H. (ngụ KP 1, phường Phú Hài). Khuya 25/3 anh có cãi nhau với bạn gái đang trọ tại KP.7, phường Phú Thủy. Có thể do không kiềm chế được cảm xúc, sau đó H. điều khiển xe máy bỏ đi nhảy cầu Phú Hài tự tử.

Người dân theo dõi tại hiện trường vụ việc

Một vụ việc thương tâm khác xảy ra hồi tháng 9/2019 tại khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Người dân phát hiện phía gần hồ nước ở khu vực trên. Đến trưa 1/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông và bé trai trong tư thế buộc chặt vào nhau nổi lên tại hồ nước.

Qua xác minh, do cãi nhau với vợ, anh Nguyễn Ngọc N. (36 tuổi, trú tại thôn Yên Lãng, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đã buộc chặt con trai là cháu Nguyễn Ngọc D. (18 tháng tuổi) vào người rồi cùng nhảy xuống hồ tự tử.

