Cãi nhau với vợ, chồng đi thẳng ra nghĩa trang treo cổ tự tử

Ngày 9/1, Công an thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ vụ treo cổ tự tử xảy ra trên địa bàn.





Nạn nhân được xác định là ông Trương Văn K. (50 tuổi, trú ở Bình Dương ).

Thi thể nạn nhân được phát hiện treo trên cây táo ở Bình Dương. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại nghĩa trang trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào khoảng 8h sáng nay 9/1.

Thời điểm này, một người chăn bò đang dẫn vật nuôi đi kiếm ăn thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông treo cổ trên cây táo. Bên cạnh nạn nhân còn có một chiếc xe máy biển số Bình Dương.

Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Qua việc lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường, Công an thị xã Tân Uyên xác định danh tính nạn nhân là Trương Văn K.

Đến 10h20 trưa cũng ngày, công tác khám nghiệm mới được hoàn tất. Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng. Ảnh: Tiền Phong

Được biết, ông K. làm nghề tài xế. Theo những người thân trong gia đình nạn nhân, thời gian gần đây, 2 vợ chồng ông thường xảy ra cãi vã.

Hôm 8/1, hai vợ chồng ông K. lại mâu thuẫn, cự cãi sau đó ông K. chạy xe máy ra khỏi nhà. Đến sáng nay thì phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ ở một nghĩa trang nằm trong bãi đất trống, vắng người qua lại.

