Cải thiện chuyện 'chăn gối' nhờ 6 tư thế yoga cực đơn giản

Duỗi chân 180 độ



Cách thực hiện:



Ngồi xuống sàn nhà, tách hai chân sát xuống tạo thành góc 180 độ.

Kéo dài người về phía trước, giữ nguyên chân.

Giữ nguyên vị trí này trong 30 giây.



Tư thế hình con bướm



Tư thế này hoạt động bằng cách mở các cơ xung quanh đùi trong, cải thiện tính linh hoạt xung quanh các cơ quan tình dục.



Cách thực hiện:



Ngồi thẳng lưng trên thảm. Cong 2 đầu gối, đưa bàn chân chụm vào nhau, càng gần xương chậu càng tốt.

Giữ chặt lòng bàn chân bằng 2 tay. Hít vào, đồng thời ấn đùi và đầu gối xuống sàn.

Nếu có thể, để đầu gối chạm đất. Sau đó, từ từ động 2 chân lên xuống giống như cánh của một con bướm đang bay.

Tăng dần tốc độ.

Khi dừng lại, hít thở sâu, cúi người về phía trước và đẩy đầu gối, đùi gần với sàn nhà.

Thở ra, chân thả lỏng và lặp lại.



Tư thế leo núi



Đây là một tư thế yoga tuyệt vời để tăng cường lưu lượng máu, kéo dài cơ mông, đùi và cơ xương chậu quan trọng.



Cách thực hiện:



Nằm úp mặt xuống sàn.

Chống 2 tay xuống đất, để thẳng trước ngực. Tiếp xúc sàn bằng ngón chân.

Duỗi chân trái, uốn cong đầu gối phải, kéo lên trước về phía tay trái.

Thở sâu, giữ nguyên tư thế; sau đó thả chân ra rồi đổi bên.



Tư thế rắn hổ mang



Được biết đến như bhujangasana, tư thế này nhằm mục đích kích thích các luân xa chính, trung tâm năng lượng tình dục trong cơ thể và cải thiện sức sống.



Cách thực hiện:



Giữ đầu gối và ngón chân ấn xuống sàn.

Để cánh tay dưới khuỷu tay và ấn xuống. Nâng cao phần thân trên, giữ cho càng cao càng tốt.

Hít vào và nín thở một chút. Giữ nguyên tư thế 30s đến 3 phút.

Từ từ hít thở sâu rồi thả ra, quay trở lại vị trí ban đầu.



Tư thế lộn ngược



Khi thực hiện tư thế này, cơ thể bạn sẽ giống như một cái cày. Thường xuyên theo dõi bài tập này có thể kích thích các cơ quan tình dục.



Cách thực hiện:



Tư thế lạc đà



Tư thế Ustrasana hoặc lạc đà là một tư thế rất hữu ích, về cơ bản sẽ kéo căng toàn bộ cơ thể bao gồm các cơ xương chậu và cải thiện sức chịu đựng của bạn theo thời gian.



Cách thực hiện:



Giữ chặt đầu gối

Để áp lực lên xương hông, dùng hai tay nắm chặt cổ chân sau, ấn xuống.

Từ từ cong lưng và ngửa đầu về sau.

Giữ nguyên vị trí này trong khi hít thở sâu trong 10-30 giây.

