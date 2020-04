Cầm dao bầu lao ra chém chủ tịch phường đang tuyên truyền đeo khẩu trang phòng dịch

Tin tức mới nhất ngày 5/4, tờ Tri thức trực tuyến thông tin, sáng nay ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khi dẫn đoàn công tác đi kiểm tra và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài đường thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm dao tấn công.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 5/4. Khi ông Thuận đi đến khu dân cư số 3 phố Nhị Châu thì bất ngờ bị Trần Văn Sơn (39 tuổi) cầm dao bầu lao vào chém. Rất may khi đó đi cùng đoàn có cán bộ công an phường nên đã kịp thời ngăn cản và khống chế được đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Nhị Châu để làm việc.

Đối tượng Trần Văn Sơn.



Tại cơ quan công an, Sơn đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, Sơn có mẹ ruột đang bán rau tại khu phố Nhị Châu. Đối tượng mới mãn hạn tù không lâu do liên quan đến ma túy, từng có có 2 tiền án về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vào các năm 2012 và 2018.



Theo Infonet, ngay trong buổi sáng, Công an phường Nhị Châu đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Hải Dương. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật



Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương, đây là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến xã hội trong khi cả nước đang nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Con dao đối tượng dùng để tấn công chủ tịch phường.



Cũng tại Hải Dương sáng 3/4 xảy ra vụ việc người đàn ông mắng chửi, dọa đánh thành viên kiểm dịch khi được nhắc đeo khẩu trang. Cụ thể, các thành viên của chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của UBND xã Chí Minh phát hiện Phạm Văn Xoan không đeo khẩu trang đang đạp xe trên đường. Khi bị nhắc nhở, Xoan lấy lý do quên đeo khẩu trang.



Sau đó, tổ công tác yêu cầu Xoan phải về nhà lấy khẩu trang mới được đi qua chốt để đảm bảo Sức Khỏe cho bản thân và cộng đồng. Đáp lại, người đàn ông 47 tuổi không những không chấp hành mà còn liên tục chửi bới, xúc phạm và dọa đánh các thành viên của chốt kiểm soát dịch.



Thùy Nguyễn (t/h)