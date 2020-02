Cầm đầu đường dây trộm 100 tấn chó, bà trùm Thanh Hóa lĩnh 30 tháng tù

TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Phượng (35 tuổi, ngụ tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và các đồng phạm trong đường dây trộm 100 tấn chó.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phượng 30 tháng tù, Trương Thế Lãnh 28 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản . Các bị cáo Trần Văn Thắng, Trịnh Văn Cường, Lại Khắc Hùng, Lê Doãn Thành, Lại Khắc Hải bị tuyên phạt mỗi người 26 tháng tù giam về cùng tội danh.

Bà trùm Phượng (ở giữa) lĩnh án 30 tháng tù giam

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Phượng đã dùng chính căn nhà của mình ở xã Xuân Quang (Thọ Xuân, Thanh Hóa) làm tụ điểm chứa chấp và mua bán tài sản trộm cắp.



Để mở rộng quy mô, Phượng móc nối với các đối tượng Trịnh Mạnh Cường, Trương Thế Lãnh, Trần Văn Thắng, Lại Khắc Hùng, Lê Doãn Thành, Lại Khắc Hải để đi bắt trộm chó. Phượng thanh toán tiền công cho các đối tượng này theo giá thịt chó. Có nghĩa là, các đối tượng bán lại chó trộm cho Phượng với giá 45 – 50 nghìn/kg.

Khi quy mô “làm ăn” đã lớn, Phượng đầu tư tiền xây dựng hầm chứa kiên cố để giấu chó. Đồng thời cũng trực tiếp mua xăng, bao bì, bột ớt, dây thép và các dụng cụ cần thiết cho việc trộm chó

Nhóm của Phượng trộm chó vô cùng chuyên nghiệp, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi bọn chúng đã trộm được 21 con chó với tổng trọng lượng hơn 250kg (tương đương 17,7 triệu đồng). Tuy nhiên, khi đang giao dịch bán chó thì đối tượng này bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Sau khi kiểm tra các tụ điểm, Công an thu giữ 51 con chó (khoảng 650kg), 10 bộ kích điện, hai súng bắn điện, 8 chai bột ớt, 20 xe máy, nhiều da, kiếm các loại… và 50 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận trong hơn 1 năm đã thực hiện hàng trăm vụ trộm chó với trọng lượng lên đến 100 tấn. Phượng và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài thì mới bị phát hiện và bắt giữa.

Thời điểm nhóm đối tượng này bị bắt giữ, người dân Thanh Hóa bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Một số người từng bị bắt trộm chó cho biết, đến giờ mới được ăn ngon, ngủ yên khi nhóm này bị bắt. Chó nuôi để trông nhà sẽ không bị rình rập sớm tối nữa.

Nga Đỗ (t/h)