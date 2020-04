Cảm động trước 144.000 đồng bé gái 10 tuổi tiết kiệm ủng hộ phòng dịch COVID-19

Trong những ngày vừa qua, do dịch bệnh COVID-19 gây ra có diễn biến phức tạp, Khu cách ly tập trung ở huyện Yên Thành ( Nghệ An ) rơi vào tình trạng thiếu thốn các dụng cụ bảo hộ, khẩu trang y tế,... dành cho các bác sĩ, lực lượng công an, bộ đội, tình nguyện viên. Biết tin, nhiều người dân đã cùng nhau góp sức, chung tay ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần thông qua các nhóm tình nguyện trên địa bàn. Đáng chú ý, trong đó có rất nhiều em còn nhỏ tuổi nhưng vẫn quyết định quyên góp.

Mới đây, bé Nguyễn Phương Chi (10 tuổi, học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Hà Huy Tập, TP Vinh) đã gửi số tiền tiết kiệm 144.000 đồng cùng bức tâm thư chia sẻ sự vất cả của đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu chữa bệnh cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong bức thư của cô gái nhỏ, em đã viết:

Mẹ cháu thường dặn phải rửa tay đúng 6 bước mà các bác sĩ hướng dẫn trên ti vi; Ra đường phải đeo khẩu trang, không tiếp xúc chỗ đông người. Cháu tên Nguyễn Phương Chi, số tiền trên là tự cháu tích góp để đề phòng chuyện không may xảy ra.

Đối với cháu, không có gì nguy hiểm hơn dịch vi rút corona. Vậy nên cháu lấy số tiền 144.000 đồng để quyên góp. Tuy chỉ có 144.000 đồng thôi nhưng đó cũng là tấm lòng của cháu". Bức thư của cô bé Phương Chi đã khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Trong nhiều ngày qua, nhờ sự đóng góp của các cá nhân, đơn vị,... hàng trăm bộ đồ bảo hộ cũng như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn,... đã được chuyển tới khu cách ly tập trung để những người đang làm nhiệm vụ có thể sử dụng.

Trước đó, trưởng nhóm Thiện nguyện huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết nhóm vừa nhận được số tiền ủng hộ chống dịch COVID-19 của một nhà hảo tâm nhỏ tuổi vô cùng đặc biệt. Ông Hưng kể, vào ngày 25/3, mặc cho trời mưa tầm tã, một bé trai 8 tuổi đã mặc áo mưa đến tận nhà đóng góp số tiền 220.000 đồng cho nhóm để ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đó là bé Nguyễn Bình Minh, 8 tuổi, học sinh Trường TH Trần Phú, thường gọi là Mía, con của chị Mai Thị Duyên và anh Nguyễn Thanh Bình, ở tổ 5, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái.

Nghe tin nhóm thiện nguyện kêu gọi ủng hộ mua sắm thiết bị bảo hộ y tế giúp đỡ các y bác sĩ, Minh đã quyết định "đập lợn" tiết kiệm và mang toàn bộ số tiền em để dành được tới ủng hộ. Số tiền do chính Minh tiết kiệm được chủ yếu có mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

Chi Nguyễn (t/h)