Cảm động chuyện tình của nhạc sĩ Văn Phụng và danh ca Châu Hà

Chuyện tình nhạc sĩ Văn Phụng với danh ca Châu Hà, quả thực khiến người đời cảm động. Họ yêu nhau từ thuở đầu xanh, nhưng đén khi tóc gần điểm bạc mới chính thức trở thành vợ chồng . Trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng hạnh phúc lứa đôi đã mỉm cười với họ.





Ngang trái cuộc tình bị gia đình cấm cản

Nhạc sĩ Văn Phụng, tên thật là Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 1930 tại Hà Nội, trong một gia đình có 8 người con, ông là con thứ hai.



Văn Phụng may mắn được cha mẹ cho học dàn từ nhỏ. Thuở ấy, khi phong trào tân nhạc mới du nhập vào Việt Nam và được giới trẻ hưởng ứng. Nhận thấy đây là một cậu bé tài năng, Văn Phụng đươc hai giáo sư là bà Perrier và bà Vượng dìu dắt rất tận tình. Năm 15 tuổi, ông đã nổi đình đám khi đoạt giải nhất độc tấu dương cầm với bản La Pirière d’une Viege tại Nhà hát Lớn Hà Nội, 16 tuổi ông đã thi đậu tú tài. Vốn thân phụ ông là thông phán, không muốn con theo nghề “xướng ca vô loài” , mà mong con mình làm bác sĩ. Tuy nhiên, nhạc sĩ Văn Phụng chỉ theo học y đươc một năm rồi bỏ học, đi theo tiếng gọi của âm nhạc.



Năm 1948, Văn Phụng cho ra đời tác phẩm đầu tay Ô mê ly với tiết tấu sôi động, phấn chấn yêu đời. Nhạc phẩm này thường được ông trình diễn tại các vũ trường ở Hà Nội, được đông đảo bạn bè, giới trẻ đón nhận. Từ đó, tên tuổi ông cũng bắt đầu nổi tiếng.



Ca khúc “Ô mê ly” về sau còn nổi tiếng cùng tiếng hát của ban Thăng Long với giọng hát của nghệ sĩ Thái Thanh, Phạm Đình Chương. Những thập niên 2000, ca sĩ Ánh Tuyết cũng thường trình diễn nhạc phẩm này.



Không chỉ có tên tuổi trong trường phái nhạc cổ điển phương Tây, Văn Phụng còn viết những bản nhạc mang âm hưởng dân gian và sau này trở thành những bài hát nổi tiếng như: “Trăng sáng vườn chè” (phổ thơ Nguyễn Bính), “Các anh đi” (thơ Hoàng Trung Thông), “Đêm buồn” (phổ ca dao), “Nhớ bến Đà Giang”... Không những vây, ông còn hòa âm cho nhiều cuốn băng nổi tiếng và được xem như một trong những nhạc sĩ hòa âm xuất sắc nhất của Sài Gòn khi đó.

Nhạc sĩ Văn Phụng thời còn trẻ (ngoài cùng bên phải) cùng các anh em trong ban nhạc





Tuy thành danh trong sự nghiệp nhưng con đường tính duyên của nhạc sĩ Văn Phụng lại vô cùng trắc trở. Ông và nữ danh ca Châu Hà gặp nhau khi cả hai đang ở giữa độ tuổi son trẻ. Theo mô tả, lúc ấy, nữ danh ca là một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài bồng bềnh, luôn thơ mộng.



Ngay từ lần đầu gặp gỡ, hai người đã yêu nhau say đắm. Thế nhưng, mối tình của họ bị ngăn trở bởi gia đình, vì song thân của bà Châu Hà ờ Hải Phòng , không muốn cho con gái kết duyên với người theo nghề “xướng ca vô loài”.



Lệnh phụ mẫu làm sao trái ý, cả hai đành phải chia tay, nhưng cũng vì thế mà danh ca Châu Hà phẫn uất, bỏ vào Nam kết hôn. Người thương đi rồi, một thời gian sau, Văn Phụng được bố mẹ cưới vợ. Để khỏa lấp những trống vắng mà Châu Hà đã để lại, ông cũng đành chấp nhận mở cửa trái tim thêm lần nữa. Vợ ông nổi tiếng “đẹp người, đẹp nết”, được bố mẹ chồng thương mến. Đầu năm 1950, gia đình bé nhỏ của ông đã có 2 người con gái.



Những tưởng mọi sự đã an bài, nhưng tình xưa đâu dễ quên. Những nối nhớ thương đều được ông đưa vào các ca khúc của mình, điển hình như bài Suối tóc (1954): “Tìm đâu thấy liễu xanh xanh lả lơi. Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai. Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai. Tôi thấy em một đêm thu êm ái… Người em gái đứng im trong hồi lâu. Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu. Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau. Như chúng ta đôi đời hàn gắn thương yêu…”





Duyên trùng phùng nối lại tình xưa



Cuộc đời đâu ai biết trước chữ ngờ, giữa dòng đời vội vã, Văn Phụng vô tình gặp lại Châu Hà tại miền Nam. Người con gái khi xưa nay đã trở thành ca sĩ, chuyên đi hát ở phòng trà, đài phát thanh cùng thời với những Mộc Lan, Linh Sơn, Ánh Tuyết...



Thế rồi, Văn Phụng cũng mau chóng hòa nhập vào làng ca nhạc miền Nam. Không chỉ sáng tác ca khúc, ông còn thành lập ban tam ca nam đầu tiên ở Việt Nam với Văn Phụng – Anh Ngọc – Nhật Bằng (Ban DoSiLa 1953-1954). Từ tinh xưa nghĩa cũ, Văn Phụng trở thành một đôi song ca ăn ý trong làng nhạc miền Nam thời ấy. Và cũng từ đó, họ còn bất chấp cả những điều tiếng, rào cản của gia đình, dư luận để đến với nhau. Ca khúc “Tôi đi giữa hoàng hôn” đã ra đời trong hoàn cảnh đầy những bộn bề, trái ngang đó. Bài hát nói lên nỗi lòng của người đàn ông, khi đã có gia đình nhưng còn vương vấn tình xưa.



“Tôi đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương. Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng thấy u hoài... Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến Hoàng Hoa, trên những đường xa, thường thường hai đứa nắm tay nhau tươi cười, như thầm hẹn nhau mùa sau...

Vợ chồng cố nhạc sĩ Văn Phụng - Châu Hà



Chuyện tình yêu đó, cặp đôi “Kim- Kiều” đã dũng cảm dắt tay nhau bước qua mọi ngăn trở, nối lại duyên xưa và trở thành đôi uyên ương nổi tiếng trong làng nhạc . Cả hai có chung với nhau 2 cô con gái.



Chia sẻ trong chương trình “Chân dung cuộc tình”, nhắc về mối tình giữa vợ chồng nhạc sĩ Văn Phụng, danh ca Phương Dung bày tỏ sự ngưỡng mộ. Bà cho biết: “Tôi nhiều lần đi diễn cùng Văn Phụng - Châu Hà, thấy anh chị dắt theo một bé gái rất dễ thương. Văn Phụng yêu và chiều Châu Hà lắm. Ông chăm sóc bà từng li từng tí một khiến người xung quanh ai cũng cảm phải ngưỡng mộ”.



Sau khi kết hôn, nhạc sĩ Văn Phụng không còn sáng tác nhiều như trước nữa, chủ yếu ông dành thời gian chăm sóc vợ, con cái. Dù sống ở miền Nam, nhưng hai vợ chồng họ vẫn giữ thói quen và sinh hoạt của người miền Bắc. Văn Phụng và Châu Hà “tương kính như tân” khiến ai gặp một lần cũng kính mến, ái mộ.



Theo lời biên tập viên Minh Đức chia sẻ: “Khi đã lớn tuổi, Văn Phụng - Châu Hà vẫn giữ cách nói chuyện của người Bắc xưa, hai vợ chồng trân trọng nhau như khách quý. Đây không phải cách cư xử xã giao mà là sự văn minh hiểu biết của một cặp vợ chồng nghệ sỹ luôn yêu thương và nâng cánh cho nhau suốt bao năm. Cả hai luôn dành những từ ngữ trân quý khi nói về nhau”.



Nhạc sĩ Văn Phụng là một người rất đỗi mơ mộng, thích khiêu vũ, vui đùa, nghịch ngợm. Ông thích được ăn các món đơn giản như đậu, phở và súp. Hầu hết, ông không bao giờ đi cắt tóc ở tiệm mà thích để vợ hớt tóc cho. Đối với vợ con, ông luôn luôn chiều chuộng. Vợ con muốn gì ông cũng làm liền, một cách rất chu đáo. Hoặc trong nhà có gì cần sửa chữa, ông đều tự tay làm lấy.



Từ năm 1975, gia đình nhạc sĩ Văn Phụng có cuộc di cư sang Mỹ, nhạc ông lại càng được trọng dụng. Vài năm sau khi định cư tại Mỹ, ông mua được một căn nhà nhỏ ở đường Baclick, Springfield, Virginia. Nhạc sĩ còn có niềm đam mê với cây cảnh, ông sưu tầm đủ 150 cây hoa hồng đủ các loại và biến mảnh vườn nhỏ của ông thành một tiểu thiên đàng, để sáng dậy sớm ngắm trời xanh, nghe chim hót, ngồi uống trà… Mảnh vườn riêng chính tay ông sửa sang, chăm sóc từng cây, nghiên cứu từng loại. Có thời gian, ông chỉ chuyên làm vườn trong thời kỳ không có công việc. Bên cạnh đó, nhạc sĩ còn ước mơ , sau này sẽ được sống trong một căn nhà biệt lập trên núi, hay ở gần bãi biển, rừng cây để được phiêu du với thế giới âm nhạc.



Vào những năm cuối của cuộc đời nghệ sĩ, Văn Phụng đã sáng tác được thêm 3 nhạc phẩm khác chưa có lời. Đó là “Vĩnh Biệt Châu Hà”, “Em ở Lại” và “Anh Đi”. Năm 1999, ông ra đi sau nhiều năm chống chọ với bệnh tât, để lại cho đời hơn 60 nhạc phẩm.

Minh Tú (t/h)