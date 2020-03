Cảm động cụ ông 90 tuổi đạp xe đến khu cách ly COVID-19 ủng hộ 20k, 1 túi gạo, 1 túi đầy rau

Sáng 30/3, cụ ông 90 tuổi ở Hà Tĩnh đã làm một việc khiến nhiều người không khỏi nể phục trước tấm lòng của cụ. Cụ Nguyễn Văn Thái (90 tuổi, trú ở thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh ) đã quyết định một mình đạp xe tới khu cách ly ở xã để xin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 . Cụ đã ủng hộ số tiền 20.000 đồng, cùng với 1kg, 1 quả bầu, 1 bó rau muống cùng 1 túi rau vặt xanh ngắt.

Nhận được món quà của cụ, các cán bộ và người dân nơi đây không khỏi rơm rớm nước mắt vì xúc động. Cụ Thái vui vẻ nói, bình thường cụ nghe truyền thanh xã hay tivi đều phát đi thông điệp cả nước chung tay chống dịch COVID-19. Dù tuổi cao, sức yếu, cụ vẫn muốn đóng góp một phần những gì mình có vừa để giúp đỡ người dân, cán bộ, vừa để làm gương khích lệ con cháu cùng chung tay hành động.

Cụ Thái cũng chia sẻ, công tác phòng, chống dịch đã bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Trước đó, vào ngày 28/3, cụ bà Nguyễn Thị Nhuận (79 tuổi, xã Đông Phú, huyện Yên Dũng, Bắc Giang ) đội nón tới trụ sở xã để ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Phú, ông Trần Danh Hưng cho biết: "Tôi thấy cụ cao tuổi nên đề nghị cụ ủng hộ tinh thần, còn tiền để lo tuổi già. Thế nhưng, cụ nhất quyết muốn đóng góp tiền".

Cụ Nhuận lấy trong túi áo ra số tiền 1 triệu đồng và tâm sự đây là số tiền cụ kiếm được từ việc bán rau hằng ngày. Cụ cho hay dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn còn khỏe mạnh, hằng ngày vụ vẫn ra vườn rau sau nhà, hái rau rồi ra chợ ở đầu ngõ bán. Số tiền ủng hộ trên là tiền cụ Nhuận cóp nhặt, dành dụ, được từ việc bán rau trong nhiều tháng qua. Có những ngày bán được 5 nghìn, 10 nghìn đồng, cụ cũng để dành hết để dành khi có việc cần. Cụ Nhuận nói: "Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với đất nước những lúc như thế này. Tôi mong muốn ủng hộ tiền cho những nơi đang thiếu thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh".

Không chỉ có hai cụ trên, còn rất nhiều người cao tuổi trên khắp các tỉnh thành Việt Nam đã quyết tâm vượt xa, vượt khó tới để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Đó là hành động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, yêu nước, yêu đồng bào, chung tay góp sức để Việt Nam quyết thắng đại dịch.

Chi Nguyễn (t/h)