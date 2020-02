Cảm động học trò nghèo dù nghỉ học do virus corona vẫn bất chấp lên sân thượng ôn bài

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra diễn biến phức tạp, nhiều trường học tại Trung Quốc đang phải cho học sinh nghỉ học và học trực tuyến ở nhà. Dù nghỉ học nhưng các em học sinh vẫn phải tập trung học tập, nhất là với những học sinh sẽ thi Đại học vào năm nay.

Cậu học sinh tên Tiểu Thông nhà ở Nam Dương, Hà Nam, Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ. Cậu đang học lớp 12 và chuẩn bị những tháng ngày ôn tập cuối cùng trước khi vào kỳ thi đại học. Tuy nhiên, vì virus corona mà Tiểu Thông cùng bạn học phải học trực tuyến ở nhà.

Dù nghỉ học, nhưng ngày nào Thông cũng dậy từ 5h30 sáng, tắm rửa, đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng. Đến gần giờ học, cậu mang theo một chiếc ghế nhỏ, trèo lên sân thượng của tòa nhà rồi ngồi học. Hàng xóm không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của cậu bé, nhưng sau khi biết nguyên nhân sâu xa đã rất cảm động.

Thì ra, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên căn nhà nhỏ mà gia đình Tiểu Thông thuê ở không có internet. Cậu vẫn rất chăm học và tìm cách học trực tuyến để theo kịp kiến thức ở trường. Dù không có internet, nhưng Tiểu Thông vẫn chịu khó kê bàn ghế lên sân thượng, bắt ké wifi nhà hàng xóm để học bài.

Dù học trực tuyến nhưng ngày nào Tiểu Thông cũng giữ đúng lịch sinh hoạt như bình thường, thức dậy vào 5h30 sáng và đi ngủ vào lúc 10h tối. Kết quả học tập của cậu ở trường rất tốt, điểm số luôn nằm trong top 3 ở trường. Mục tiêu của Thông là trở thành một trong những sinh viên đỗ Đại học Chiết Giang trong kỳ thi sắp tới.

Do phải ở nhà tránh virus, không được đi học và không có sự hướng dẫn của giáo viên trong thời gian tới, Tiểu Thông rất lo lắng rằng mình khó có thể thi vào đại học. Tuy nhiên, trường đã nêu ra sáng kiến dạy trực tuyết cho học sinh ở nhà khiến cậu thở phào.

Ban đầu, Thông mượn điện thoại của bố để vào mạng, tuy nhiên điện thoại của ông có tín hiệu không tốt. Tuy nhiên, cậu nhanh trí sang nhờ nhà hàng xóm để xin nhờ wifi, từ đó ngày ngày lên mạng học bài. Thời tiết ở Hà Nam rất lạnh, từ sáng sớm cậu bé Tiểu Thông đã phải mặc áo khoác rất dày, đem sách vở lên sân thượng học bài. Sau khi những bức ảnh của cậu học trò nghèo ham học được đăng lên mạng, một nhân viên China Unicom đã hào phóng tặng cậu bé một thẻ dữ liệu 20GB để có thể thoải mái bắt mạng internet, tiện việc học tập, không còn phải lên sân thượng chịu rét học bài nữa.

Chi Nguyễn (t/h)