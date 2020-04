Cảm động người cựu binh mang chân giả lội bùn bắt cá cho lực lượng chống dịch COVID-19

Đó là câu chuyện của người lính cụ Hồ, tên Nguyễn Văn Thạo (SN 1947, ngụ thôn Hà Nam, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Trong một trận đánh trụy kích địch tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 1967, không may ông gặp phải mảnh bom, phải cắt bỏ chân trái, chịu thương tích 61%, là thương binh hạng 2/4.

Trở về cuộc sống đời thường, dù đã lắp chân giả, nhưng việc đi lại của người cựu chiến binh cũng thật khó khăn, nhất là giờ tuổi cao sức yếu. Thế nhưng, nhắc đến ông Thạo, người dân nơi đây luôn thể hiện lòng kính trọng, nể phục ông về lối sống nghĩa tình, tinh thần đóng góp xây dựng quê hương.



“Ở đâu có khó khăn, ở đâu cần sự chung tay góp sức vì quê hương, ở đó có bác Thạo. Ở đây ai cũng quý mến, trân trọng bác rất nhiều”- Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà Lê Văn Luyện nói về người cựu binh già.



Những ngày tháng chống dịch Những ngày tháng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Kỳ Hà, không thể không nói đến công lao đóng góp của ông Thạo. Mặc dù đôi chân không lành lặn, Sức Khỏe đã giảm đi, dù xã khuyến cáo người cao tuổi trên 60 nên ở nhà tránh dịch, nhưng ông Thạo vẫn xung phong tham gia ứng trực ngày đêm tại các chốt kiểm soát dịch ở địa phương.

Hơn 2 tuần qua, khi 10 chốt chặn kiểm dịch của xã Kỳ Hà được mở ra, người lính già với chiếc xe đạp cũ vẫn đều đặn đúng giờ thay ca trực cho anh em. Tuy vết thương chiến tranh mỗi khi trái gió, trở trời lại đau nhói nhưng vẫn không ngăn cản được ý chí, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ xông pha chung tay phòng chống dịch.



Bằng lời nói nhẹ nhàng, thuyết phục, người cựu binh già đã truyền đạt đầy đủ dễ nghe, dễ hiểu các chủ trương của Chính phủ, tỉnh, địa phương về công tác phòng chống dịch tới những người qua chốt.



Cùng với đó, ông Thạo cũng tận tâm xịt dung dịch sát khuẩn cho người dân, phun hóa chất khử khuẩn cho các phương tiện ra vào chốt kiểm soát dịch ở thôn mình. Gặp những ai quên đeo khẩu trang, ông nhẹ nhàng nhắc nhở, thậm chí đeo khẩu trang cho họ. Nhờ sự tận tâm như thế nên ai cũng quý trọng và tuân thủ.

Cuộc sống của người cựu chiến binh không có gì dư dả nhiều, nhưng có những hôm ông còn lội bùn bắt cá trong hồ, xúc vài yến gạo, mang lên hỗ trợ bữa cơm cho các lực lượng chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung, cốt cải thiện bữa ăn.

“Bác Thạo khiến mọi chúng tôi hết sức nể phục. Có bác ấy chúng tôi thêm tự tin phòng chống dịch ở địa phương”- chị Lê Thị Hòa, một người dân ở thôn Nam Hà nói về cựu binh Nguyễn Văn Thạo trong những ngày phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương.

Chia sẻ về hành động xung phong cắm chốt dịch bất chấp thương tật và tuổi tác, người lính già trải lòng: “Lúc chiến tranh chúng tôi cầm súng đánh giặc Mỹ, giữa thời bình khi Tổ quốc cần chúng tôi luôn sẵn sàng. Hơn thế nữa, các chiến sỹ tuyến đầu chống dịch mới là những người phải hy sinh rất nhiều điều riêng, phải chịu bao vất vả, phải ngày đêm đối mặt hiểm nguy. Nhìn họ, những người ở tuyến sau như chúng tôi lại phải càng góp sức thêm cho cộng đồng”.

