Cảm phục·người đàn ông chi 160 triệu mua máy lọc nước mặn thành ngọt cho người dân dùng miễn phí

Mua máy lọc nước giúp đỡ người dân



Trong thời điểm này, tình hình hạn mặn đang diễn ra vô cùng gay gắt ở khắp các tỉnh miền Tây khiến người dân gặp muôn vàn khó khăn. Tính đến khoảng giữa tháng 2/2020, đã có 12/13 tỉnh thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn mặn. Hiện nay, trên địa bàn Bến Tre Trong thời điểm này, tình hình hạn mặn đang diễn ra vô cùng gay gắt ở khắp các tỉnh miền Tây khiến người dân gặp muôn vàn khó khăn. Tính đến khoảng giữa tháng 2/2020, đã có 12/13 tỉnh thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn mặn. Hiện nay, trên địa bàn Bến Tre hạn mặn đã phủ khắp toàn tỉnh, bên cạnh đó công ty cấp thoát nước phục vụ cho dân cũng bị mặn không dưới 4‰ khiến người dân hoang mang cả về sinh hoạt lẫn sản xuất. Thiếu nước ngọt để dùng, không ít người tỉnh Bến Tre khốn đốn vì chẳng biết làm gì.



Bến Tre là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng từ hạn mặn nặng nề nhất. Tại thủ phủ hoa Chợ Lách, người mua phải cắn răng mua nước ngọt với mức giá “cắt cổ”. Mỗi khối nước ngọt có giá gấp 10 bình thường nhưng người dân vẫn phải mua về để phục vụ sinh hoạt, tưới hoa, tưới cây giống cho việc sản xuất. Hạn mặn kéo dài khiến hơn 4.500 ha lúa đông xuân tại Ba Tri bị chết héo, nhiều nông dân phải cắt lúa về cho bò, cho dê ăn. Đợt hạn năm nay đến thất thường, nhiều nông dân còn chưa kịp bơm nước vào ao dự trữ. Nhiều người phải đào ao trong vườn, sau đó trải bạt phía dưới rồi mua nước ngọt do các sà lan hút từ các con sông chưa bị nhiễm mặn với giá 80.000-100.000 đồng mỗi khối. Thế nhưng, thời tiết nắng nóng khiến nước dễ bốc hơi nên chẳng giữ được lâu.

Người dân vui mừng vì có nước ngọt để dùng.



Không cầm lòng được cảnh người dân quanh mình khốn đốn vì thiếu nước ngọt, anh Trần Phước Hòa ở ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa (Chợ Lách, Bến Tre) đã quyết định bỏ 160 triệu tiền túi ra mua máy lọc nước mặn thành nước ngọt để mọi người dùng miễn phí. Ngoài ra, không chỉ tự trả chi phí tiền điện, anh Hòa còn phải mua nguồn nước từ nhà máy với mức giá khá cao để lọc thành nước ngọt. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy rất vui và không hối hận về việc làm của mình. “Trước tình hình khó khăn về nước sạch, tùy theo sức mình làm được gì giúp mọi người thì mình làm thôi”, anh Hòa chia sẻ.



Hiện tại, giá nước của nhà máy nước phục vụ cho dân sinh hoạt ở xã Hòa Nghĩa là 9.600 đồng/m3, còn giá Hiện tại, giá nước của nhà máy nước phục vụ cho dân sinh hoạt ở xã Hòa Nghĩa là 9.600 đồng/m3, còn giá kinh doanh khi sử dụng trên 15m3 là 13.000 đồng/m3. Tính ra mỗi ngày, trung bình dàn máy lọc nước của anh Hòa lọc được hơn 7 khối nước mặn thành nước ngọt. Khi nào sử dụng hết, máy lọc nước sẽ tiếp tục cho ra sau vài giờ.



Những giọt nước ngọt "quý hơn vàng"



Từ ngày mua máy lọc nước, suốt mấy ngày qua nhiều người dân ở Bến Tre mang can đến nhà anh Hòa để lấy nước ngọt miễn phí về dùng. Không ít người ở xa nghe tin cũng lặn lội đến đây trong niềm hi vọng và vui mừng khôn xiết. Vừa đi làm đồng về, bà Hồ Thị Ngọc ở ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa đã vội vã tranh thủ chạy ra xin 3 can nước về dùng. Bà chia sẻ, nước sông giờ cũng mặt đắng, sáng sớm rửa mặt còn rát hết cả lên, nước ngọt thì giá đắt cắt cổ, đến đây xin ít nước ngọt về để nấu ăn chứ chẳng dám tưới cây.

Anh Hòa bỏ 160 triệu tiền túi ra mua máy lọc nước mặn thành nước ngọt để mọi người dùng miễn phí.



Cũng cùng trong xã Hòa Nghĩa, bà Trần Thị Phỉ cho biết, ở đây nước ngọt còn quý hơn cả vàng. Nước sông mặn đã đành, trên bờ nước máy cũng mặn, trẻ nhỏ tắm cũng kêu ngứa ngáy không chịu nổi. Cây trồng cũng chết héo vì thiếu nước trầm trọng, chỉ dám xin ít nước về nấu ăn chứ không dám dùng vào việc khác. Nhiều người dân đến đây ai cũng cẩn thận, chắt chiu từng giọt nước. Thậm chí, không ít người bật khóc khi có nước ngọt để dùng. Đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và biết ơn.



Cảm khái về hành động “hiệp nghĩa” của anh Hòa, chị Đoàn Thị Kim Ngân, Bí thư xã đoàn Hòa Nghĩa bổ sung: “Mấy thấng nay, không chỉ địa bàn xã mà hạn mặn đã bao trùm cả tỉnh Cảm khái về hành động “hiệp nghĩa” của anh Hòa, chị Đoàn Thị Kim Ngân, Bí thư xã đoàn Hòa Nghĩa bổ sung: “Mấy thấng nay, không chỉ địa bàn xã mà hạn mặn đã bao trùm cả tỉnh Bến Tre . Nước sạch đã trở thành nhu cầu cấp bách của người dân. Không ít người gặp khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Chính vì thế, những giọt nước ngọt từ gia đình anh Hòa dành tặng miễn phí cho người dân đã giúp đỡ họ rất nhiều. Hành động này rất đáng quý và đáng trân trọng”.



Hòa vào những hành động đẹp giúp đỡ người dân giữa mùa hạn mặn, không chỉ anh Hòa mà bà Nguyễn Thị Hưỡn (76 tuổi, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP Bến Tre) cũng không ngần ngại chia sẻ nguồn nước ngọt quý giá của nhà mình cho mọi người. Giữa “cơn khát” nước ngọt của nhiều người, cụ bà 76 tuổi lại sẵn sàng cấp nước miễn phí cho bà con trong vùng. Theo bà Hưỡn, cách đây 20 năm gia đình bà tình cờ đào được giếng tầng nông với độ sâu khoảng 8m để lấy nước ngọt cho gia đình sử dụng. May mắn thay, giếng đào trúng mạch nước ngọt trong lành, có nước ngọt dùng quanh năm mà không hề bị nhiễm phèn hay nhiễm mặn.

Hiện tại, mỗi ngày giếng nước ngọt của gia đình bà Hưỡn có thể thu được gần 30 khối nước ngọt để phục vụ người dân.





Dù gia đình ở địa phương cũng chẳng thuộc diện giàu sang hay khá giả gì, vào thời điểm này với khối lượng này mang bán ra ngoài với mức giá thị trường khoảng 100.000 đồng/khối, mỗi ngày gia đình bà Hưỡn phải thu lãi vài triệu đồng. Tuy nhiên, bà quyết không bán dù chỉ một giọt mà cho người dân dùng miễn phí. Đặc biệt, gia đình cụ bà còn chấp nhận mỗi tháng mất hơn 1 triệu đồng tiền điện để giúp mọi người có nước ngọt sử dụng. “Gia đình tôi có nguồn nước “lộc trời” cho nên muốn chia sẻ cho bà con sử dụng. Dù nhiều người đều ngỏ ý muốn trả một phần tiền để gia đình trang trải chi phí tiền điện hàng tháng, nhưng tôi không lấy vì muốn chia sẻ khó khăn thiếu nước với người dân xung quanh trong mùa hạn mặn”, bà Hưỡn tâm sự.



Xúc động trước tấm lòng của bà Hưỡn, một mạnh thường quân đã giúp 6 triệu đồng để bà mua hai bồn nhựa chứa nước với dung tích 1.000 lít/bồn. Có dụng cụ chứa nước mới, bà Hưỡn ngay lập tức cho xây dựng trụ sắt, đắp bồn nước lên cao để bơm nước ngọt từ lòng đất lên với hi vọng lúc nào cũng có sẵn nước để người dân đến lấy. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre cũng đã trao tặng gia đình bà Hưỡn hai bồn chứa nước có dung tích tương tự để gia đình bơm dự trữ được nhiều nước ngọt hơn.



Hiện tại, mỗi ngày giếng nước ngọt của gia đình bà Hưỡn có thể thu được gần 30 khối nước ngọt để phục vụ người dân. Con trai bà luôn túc trực bên máy bơm, cứ khoảng 15 phút khi giếng có nước sẽ bơm luôn lên bồn chứa. Không ít người dân đến lấy nước vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của bà Hưỡn và gia đình. “Nước máy dạo này mặn quá, may nhờ có nguồn nước ngọt miễn phí của giếng cô Hưỡn nhà tôi cứ vài ngày lại tới xin nước một lần, đỡ phải mua nước với giá vô cùng đắt đỏ”, một người dân cho hay.

5 tỉnh ĐBSCL "khát khô" vì hạn, mặn. Nguồn: VTC Now



Thùy Nguyễn (t/h)