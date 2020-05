Cảm động nhiều người Việt đăng ký hiến phổi cho phi công người Anh

Sáng 13/5, tình hình Sức Khỏe của bệnh nhân 91 - phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM vẫn rất xấu. Hiện bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục dẫn lưu màng phổi, lọc máu, tiếp tục thở máy.

Hai lá phổi của bệnh nhân chỉ còn hoạt động được 10%, bệnh nhân vẫn phải lệ thuộc hoàn toàn vào máy ECMO, lọc máu liên tục kết hợp sử dụng kháng sinh, thở máy dường như không còn hiệu quả. kết luận tại buổi hội chẩn chuyên môn ngày 12/5, Hội đồng Chuyên môn Bộ Y tế đã có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân này.

Phi công người Anh vẫn được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM



Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc TT Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, những ngày qua, khi báo chí đưa tin về phương án ghép phổi cho phi công người Anh được coi là cơ hội cứu chữa cuối cùng, đã có hai người mong muốn được hiến phổi.



Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi còn khỏe mạnh nhắn tin tới Trung tâm: “Anh ơi, anh cho em hỏi nhờ ạ. Nếu đăng ký hiến tạng sống, hiến tặng phổi thì sẽ lấy như thế nào ạ? Hay phải chờ bệnh nhân chết não để lấy hết phổi ạ? Nếu cũng như thận, chỉ lấy một phần phổi thì em xin phép đăng ký hiến tặng nhé!”.



Chị chia sẻ, hơn 40 năm qua chị đã nhận được rất nhiều yêu thương, giúp đỡ và may mắn... nên giờ muốn để tình thương tiếp tục lan toả để giúp đỡ lại những người khác. “Thôi thì cứ để tình thương lan tỏa tình thương, mang yêu thương chia sẻ và giúp đỡ lại những người khác. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang làm rất tốt việc phòng chống dịch COVID-19, nước ta chưa có một trường hợp tử vong nào", người phụ nữ ấy chia sẻ.

Trường hợp khác là một bác cựu chiến binh 70 tuổi ở Đắk Nông. Ông đã 2 lần gọi điện đến Trung tâm tha thiết xin được hiến một phần phổi cho bệnh nhân 91 khi nghe thông tin bệnh nhân này có thể được chuyển về BV Chợ Rẫy, TP.HCM để ghép phổi.



“Tôi tự hào về nền y tế của Việt Nam, Chính phủ đã rất nỗ lực trong thời gian qua, trên tinh thần làm tất cả vì bệnh nhân, để không bỏ lại người nào phía sau. Số trường hợp tử vong trên thế giới nhiều như thế trong khi nước ta chưa có ai”, cụ ông ngoài 70 tuổi xúc động chia sẻ.



Trước những nghĩa cử cao đẹp của người dân, ông Nguyễn Hoàng Phúc cho biết dù chưa biết tình hình cũng như diễn tiến của bệnh nhân 91 như thế nào, nhưng những chia sẻ thiện tâm, những nghĩa cử ấy thực sự là nguồn động viên, khích lệ ngành y tế rất nhiều trong việc cố gắng cứu chữa những bệnh nhân hiểm nghèo, bất kể người ấy là ai.

Một ca ghép phổi của các bác sĩ BV Việt Đức



Theo ông Phúc, về việc ghép phổi cho bệnh nhân 91, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế còn nhiều đánh giá khác. Về nguồn tạng để ghép, ưu tiên số một vẫn là tìm người chết não hiến tạng. Dù vậy, không có nghĩa không hướng tới những người hiến sống, đó có thể là một phương án được nghĩ tới nhưng còn phải tính toán xem có phù hợp hay không.

Mới nhất có một bệnh nhân chết não mong muốn hiến phổi cho phi công người Anh nhưng vì gặp phải vấn đề nhiễm trùng nên không đủ điều kiện. “Dù có thế nào đi chăng nữa thì tấm lòng của họ vẫn là điều hết sức đáng trân trọng. Xung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều con người thực sự tuyệt vời”, ông Phúc nói.

Theo thông tin từ TT Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, trong vài năm trở lại đây số người đăng ký hiến mô tạng tại Việt Năm tăng lên rất nhiều, hiện xấp xỉ gần 33.500 người đăng ký. Đây là con số thực sự ấn tượng, ngay cả thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều người dân vẫn gửi đơn đăng ký hiến tạng qua đường bưu điện.

Mặt khác, số người không may bị chết não gia đình đồng ý hiến tạng cũng tăng lên rất nhiều. Từ đầu năm đến giờ đã có khoảng 10 người người chết não được gia đình đồng ý hiến tạng.



Tại Việt Nam từng có 3 bệnh viện thực hiện 5 ca phẫu thuật ghép phổi. Hiện 3 ca còn sống, trong đó có 2 ca ghép từ người cho chết não tại BV Việt Đức, 1 ca ghép từ 2 người cho sống tại BV 103.

Your browser does not support HTML5 video.

Hà Ly (t/h)