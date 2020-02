Cảm động phong trào 'giọt máu nghĩa tình' của giới trẻ giữa bão Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát khiến mọi người lo sợ, gây ảnh hưởng tới lịch hiến máu của các đơn vị nên nguồn máu dự trữ càng cạn kiệt.

Cụ thể như ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, tình trạng khan hiếm máu do bệnh nhân tăng lên thấy rõ sau Tết.

Rất nhiều ngày qua các đơn vị trên đã phải huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên đi hiến máu nhưng vẫn còn ít so với nhu cầu. Biết được thông tin này, nhiều bạn trẻ Hà Nội đã đến các địa điểm để hiến máu tình nguyện. Nhờ thế, số lượng người tham gia hiến máu đã tăng lên gấp 5-6 lần so với trước.

Lời kêu gọi trên các diễn đàn mạng xã hội (Ảnh: Tri thức trẻ)

Thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, chỉ trong vòng 11 ngày sau Tết (31/1 đến 10/2), Viện đã tiếp nhận 10.643 đơn vị máu. Kết quả đó là nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông và sự chia sẻ, kêu gọi, tích cực tham gia hiến máu của cộng đồng.

Từ ngày 31/1 đến 10/2, Viện đã cung cấp 13.241 đơn vị máu và chế phẩm máu cho 103 bệnh viện tại 20 tỉnh, thành phố. Thế nhưng, nhóm máu A Viện tiếp nhận được trong 11 ngày chỉ chiếm 13,11% tổng lượng máu, và chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu cấp cứu và điều trị. Do đó, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vẫn tiếp kêu gọi nghĩa cử cao đẹp của mọi người tham gia hiến máu để giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn nữa.

Nhiều bạn trẻ hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người (Ảnh: Tri thức trẻ)

Trên các trang mạng xã hội, những lời kêu gọi hiến máu được chia sẻ nhanh chóng, rộng rãi. Điều đó đã tác động đến phần đông các bạn trẻ, giữa lúc "cơn bão" Covid-19. Không chỉ bản thân mà họ còn kêu gọi các bạn bè và người thân cùng hưởng ứng phong trào: "Giọt máu nghĩa tình" để cứu người.

Giữa "cơn bão" virus Covid-19 giới trẻ vẫn tình nguyện tham gia hiến máu (Ảnh: tri thức trẻ)

Chia sẻ với báo chí, bạn trẻ Phan Nhân cho biết: "Năm nào mình cũng hiến máu 2 lần mỗi khi nhà trường tổ chức chương trình Hiến máu. Tuy nhiên, năm nay do đúng đợt nghỉ học vì dịch bệnh corona virus nên mình chưa tham gia. Nhưng biết được thông tin mình sẽ đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu mà không ngại dịch viêm phổi corona. Mình hy vọng sẽ có nhiều người chung tay với mình để thực hiện nghĩa cử cao đẹp này góp phần cứu sống và giúp đỡ thêm được nhiều bệnh nhân".

Cần hiểu đúng về hiến máu nhân đạo - VTC

Minh Tú (t/h)