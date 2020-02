Cảm động tâm thư gửi Thủ tướng góp tiền lì xì mua khẩu trang chống virus corona của bé gái 9 tuổi

Trong những ngày qua, trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona diễn biến phức tạp, nhiều tấm gương người tốt việc tốt đã ủng hộ chuyện mua khẩu trang, phòng chống dịch bệnh được cư dân mạng ủng hộ, lan tỏa.

"Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

Thưa ông,

Cháu là Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4C1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Những ngày này, qua Ti-vi, đài báo nói về dịch do virus corona, cháu hết sức lo lắng khi phải nghỉ học ở nhà. Cháu luôn suy nghĩ và nhớ đến lời ông dặn mọi người hãy 'Chống dịch như chống giặc.'

Vì vậy, cháu đem toàn bộ số tiền được lì xì ngày Tết vừa rồi là 3.180.000đ góp với Thành đoàn Hà Nội để mua khẩu trang và nước rửa tay phục vụ mọi người phòng chống dịch bệnh như lời ông dặn.

Cháu cũng sẽ xin tham gia cùng các anh chị Thành đoàn Hà Nội đi phát khẩu trang và nước rửa tay cho nhân dân trong những ngày sắp tới. Cháu cũng mong muốn có nhiều các bạn và các anh chị đoàn viên thanh niên tham gia việc này để có thể phòng dịch một cách tốt nhất.

Kính chúc ông mạnh khỏe, hạnh phúc!

Cháu yêu ông nhiều!

Cháu gái

Nguyễn Ngọc Trinh".

Ngay sau khi bức thư và hành động của cô gái nhỏ được chia sẻ, không ít người bảy tỏ cảm xúc xúc động và khen ngợi cho em. Một cư dân mạng đã bình luận: "Con có nụ cười hiền và tinh thần trách nhiệm lớn quá. Con ý thức hơn cả người lớn nữa, chúc con luôn hạnh phúc với những dự định của chính mình".

Trao đổi với PV, Thành đoàn Hà Nội cho biết đơn vị đã nhận được số tiền mà Ngọc Trinh gửi tặng; sắp tới vào ngày 8/2 sẽ mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và phát miễn phí cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Diễm Hằng, mẹ của bé Andy cho biết, khi đọc được những tin tức về dịch corona hoành hành, nhận thấy khẩu trang đang khan hiếm nên chị đã tự đi tìm, gom góp khẩu trang ở nhiều nguồn khác nhau và bắt đầu phát miễn phí. Ban đầu chỉ có chị đứng phát, Andy còn ngại nên không dám ra. Tuy nhiên càng về sau cậu bé càng bạo dạn, và bây giờ đã can đảm giành phát thay mẹ. Thậm chí, khi thấy mẹ phát hết, Andy không chần chừ đã đem 10 triệu đồng tiền lì xì đưa mẹ mua khẩu trang để phát. Andy vui vẻ nói:"Số tiền lì xì đó con không tiếc đâu. Nếu còn tiền, con cũng sẽ mua khẩu trang để phát tiếp".

Your browser does not support HTML5 video.

Cậu bé 12 tuổi dành hết tiền lì xì đưa mẹ mua khẩu trang để phát miễn phí

Xem thêm: Ngổn ngang khẩu trang y tế tại các lề đường: Vừa mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh