'Cảm động' thanh niên Trung Quốc đi hàng trăm cây số, vượt biên sang Việt Nam để... thăm người yêu

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, chiều ngày 9/4, đơn vị vừa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tổ chức bàn giao một nam thanh niên vượt biên trái phép cho phía Trung Quốc.

Lực lượng chức năng bàn giao cho phía Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: VOV

Trước đó, sáng ngày 8/4, trong lúc tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) tại địa bàn xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, lực lượng công an Lào Cai đã phát hiện 1 nam thanh niên lạ mặt người Trung Quốc. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa nam thanh niên về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai để làm rõ thông tin.

Theo nguồn tin từ VOV, nam thanh niên có tên Tang Xingjie, sinh năm 1997, trú tại Quảng Tây - Trung Quốc. Tại cơ quan chức năng, người này khai nhận đã vượt biên sang Việt Nam với mục đích để... thăm người yêu là Hoàng Thị V. (trú xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên).



Cụ thể, hành trình đi thăm người yêu của Tang bắt đầu từ ngày 20/3. Tang đã men theo lối mòn vượt biên qua khu vực thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Vào đến Việt Nam, thấy có nhiều chốt kiểm dịch của lực lượng chức năng Cao Bằng, nam thanh niên đã phải chui vào một lều nương của người dân địa phương để lẩn trốn.

Đến khoảng 3h sáng ngày 7/4, Tang thuê 1 chiếc taxi đi từ Trùng Khánh, Cao Bằng sang xã Kim Sơn (huyện Bảo Yên, Lào Cai) gặp người yêu. Đến sáng 8/4 thì Tang bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay trong ngày 8/4, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra Sức Khỏe , đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế và tạm giữ đối tượng về hành vi Vượt biên trái phép.

Tang tại cơ quan công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Thị V. - người yêu của Tang cũng chính là người đã trốn khỏi khu cách ly ở Cao Bằng vào ngày 15/3.

"Hoàng Thị V. là trường hợp trốn khỏi khu cách ly ở Cao Bằng vào ngày 15/3. Sau đó, V. tiếp tục được đưa đi cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai, đến ngày 2/4 thì được về nhà", Zing dẫn lời đại diên Công an tỉnh Lào Cai cho biết.

Kiều Đỗ (t/h)