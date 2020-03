Cảm động tình nghĩa phu thê của người chồng “hờ” nguyện chăm 6 đứa con cho vợ yên tâm đi tù

Anh C. đến với Súa vì tình yêu và quả ngọt của cuộc tình ấy chính là những đứa con thơ kháu khỉnh. Với anh, ân nghĩa vợ chồng không cần phải gói gọn bằng tờ “đăng ký kết hôn”, chỉ cần sống có tình nghĩa với nhau là đủ. Bằng chứng là anh vẫn yêu người đàn bà đã một lần đò ngay cả khi chị lầm đường lỡ bước mang án chung thân về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Tình yêu đơn giản là “ưng cái bụng”

Anh Thò Lia C. (trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An ) là người sống đơn giản, trọng tình nghĩa. Với anh, tình yêu đơn giản là “ưng cái bụng”, mình thương người ta và người ta cũng thương mình rồi sinh mấy đứa con nhà cửa đông vui là đủ. Và chẳng hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp anh đã chết mê chết mệt Lầu Thị Súa (SN 1986) – người đàn bà đã một lần đò. Và không nói thì ai cũng biết, một nách nuôi 4 đứa con thơ, Súa vất vả đến nhường nào. Biết hoàn cảnh của Súa, anh C. càng quyết tâm muốn về chung nhà, chia sẻ gánh nặng ấy. Sau cùng, Súa gật đầu về chung nhà với anh C..

Anh C. và Súa đề nghĩ yêu nhau, sống tình nghĩa là đủ nên cả hai chẳng nghĩ đến chuyện phải làm thủ tục “đăng ký kết hôn”. Kể từ ngày có bóng dáng người đàn ông trong nhà, gánh nặng “cơm áo gạo tiền” của Súa vơi đi phần nào. Rồi cặp vợ chồng “hờ” sinh thêm được 2 đứa con chung, tổng cộng nhà có 8 miệng ăn. Tuy không giàu tiền nhưng nhà anh C. thuộc dạng giàu con. Dân bản nhìn thấy cảnh gia đình mà vừa thương, vừa khâm phục anh C..

Lầu Thị Súa – người vợ “hờ” anh C. vô cùng yêu thương

Nhiều buổi hay vợ chồng ngồi tâm sự, anh C. nói, tình yêu hôn nhân không cần thề non hẹn biển, cũng chẳng cần đám cưới rình rang, chỉ cần thương nhau, thương một cách bình thường như nước, vững trãi như cây rừng là đủ. Lúc đói thì ăn khoai sắn lúc no thì ăn cơm, chỉ cần vợ chồng đồng lòng là được. Rõ ràng, anh C. muốn chung sống với người phụ nữ này cả đời thế mà anh chẳn ngờ được cơ sự lại ra thế này, nó đi xa quá suy nghĩ của anh.

“Vợ tôi phạm tội ư? Liên quan đến ma túy ư? Có sự nhầm lẫn ở đây không?...”. Anh C. hỏi dồn dập người hang xóm báo tin Súa bị Công an bắt vì liên quan đến ma túy. Mặc kệ tay chân còn lấm lem bùi đất, anh C. chạy hồng hộc ra Công an xã nghe ngóng tình hình, anh chẳng tin được vợ lại làm ra thứ chuyện đó.

Anh C. nhớ lại: “Đó là vào một ngày tháng 8/2019, khi đang đi làm thì nghe vợ bị Công an bắt giữ vì hành vi liên quan đến ma túy. Hơn nữa, cùng bị bắt hôm ấy là đứa cháu ruột tên Giàng Y Ai (SN 19980. Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ, thậm chí là sốc. Những ngày Súa bị tạm giam, tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, phần chăm sóc con, phần lo thủ tục cho vợ. Tôi biết cô ấy sai, quá sau nhưng chỉ cần một ngày là vợ chồng thì sẽ cùng chia sẻ đắng cay, ngọt bùi. Lúc này tôi cũng tự hỏi: Súa phạm tội như thế nào? Vì sao Súa làm điều đó? Ma túy ở đâu ra?...”.

Một ngày cũng nên nghĩa phu thê

Đến khi có mặt ở tòa, anh C. mới hiểu hóa ra cũng chỉ vì nghèo, cũng vì muốn kiếm tiền phụ chồng mà Súa phạm tội. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), trưa ngày 11/8/2019, Súa cùng cháu gái là Già Y Ai đi đến khu vực chợ Mới (xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) thì có người đàn ông quốc tịch Lào bắt chuyện, nhờ cả hai đưa 2 bánh heroin cho một người bạn. Lúc đầu cả hai không đồng ý nhưng người kia nói sẽ trả mỗi người 3 triệu nên có phần lung lay. Sau một hồi suy nghĩ, hai mợ cháu nhận lời làm “người vận chuyển”.

Người đàn ông đưa cho 2 mợ cháu 2 bánh heroin và đưa cho Súa 3 triệu dặn cả hai đưa xuống cho khách ở xã Cắm Muộn, sau đó nhận nốt số tiền còn lại. Khoảng 13h cùng ngày, Súa và Ai đến khu vực bản Piếu (xã Châu Thôn) thì bị Công an Quế Phong kiểm tra và bắt giữ vì tang trữ hai bánh heroin có trọng lượng 700gr. Hai nợ cháu Súa bị cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Khi biết đầu đuôi sự việc là như vậy, anh C. vẫn không hề trách móc, nặng lời với vợ. Chỉ có điều, đứng trước tòa khi Ai thừa nhận đã vận chuyển ma túy để lấy tiền công thì Súa lại một mực quanh co, chối tội khiến anh C. rất khó hiểu. Súa khai, chỉ chở Ai đi chợ thì bị Công an giao thông phạt vì không mang giáy tờ chứa không hề hay biết việc nhận khoản 3 triệu để vận chuyển ma túy. Súa khai, chỉ chở Ai đi chợ rồi Ai nói chở đi một vòng mua đồ thì đưa đi. Khi bị Công an dừng xe vì không có bằng lái, do không mang tiền nên nhớ ra khoản tiền Ai nhét vào túi mình nên đã lấy nó ra nộp. Trước đó tại Công an huyện Quế Phong, Súa lại thừa nhận đã vận chuyển ma túy để lấy tiền công nhưng chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh thụ lý thì Súa lại một mực chối tội.

Súa nhận án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (Ảnh minh họa)

Biết chuyện đó, anh C. xin vào thăm nuôi và khuyên vợ nên thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng, đi cải tạo và sớm về với gia đình. Chẳng hiểu sao, Súa không nghe chồng, đến lúc đứng trước vành móng ngựa cô vẫn chối tội. Trong lúc chờ nghị án, anh C. nói chuyện với vợ, Súa đã khóc. Cô nói nhớ chồng và các con. Nói thời gian qua anh đã vì cô mà khổ sở, nói cô sợ những thứ đang đợi mình ở phía trước, nói đã hối hận về hành vi của mình. Lúc này, anh C. nắm chặt tay vợ, hít một hơi sâu và nói: Anh và các con đều ổn. Con cái, mọi việc ở nhà anh sẽ lo liệu, em yên tâm cải tạo, anh sẽ chờ đợi đến ngày em ra tù...”.

Nói vậy cho vợ được an tâm chứ thực lòng, tim anh như sắp vỡ. Hóa ra thế gọi là đau, máu đang nhỏ giọt và rơi xuống đáy lòng, tan hoang, lạnh ngắt. Vì cô, anh phải ổn. Ai trong phòng xử cũng nhận ra, người đàn ông ấy yêu và thương vợ đến nhường nào, vì cô anh có thể chờ đợi mười mấy năm thậm chí là nhiều hơn thế. Và lại nghĩ đến mấy đứa con, anh càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ.

HĐXX nhận định, Già Y Ai thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ, tuyên án 20 năm tù. Còn Lầu Thị Súa quanh co chối tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ, tuyên án tù chung thân. Vợ nhận án tù vô thời hạn, lòng anh thêm nặng trĩu. Dẫu biết Pháp luật không công nhận hai người là vợ chồng nhưng anh không bận tâm. Với anh, Súa mãi là vợ, bởi với anh, hạnh phúc của vợ chồng chính là vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà tin tưởng và vì nhau mà thay đổi!

Your browser does not support HTML5 video.

Vợ cùng tình nhân làm điều này với chồng và cái kết

Xem thêm: Chồng vướng vào lao lý vì không chịu buông tha cho vợ hậu ly hôn

Nga Đỗ (t/h)