Cầm nhầm viên pháo mà không biết, bé trai phải nhập viện do pháo nổ

Bé trai nhặt được một vật thể lạ bằng ngón tay trên đường đi học về và cầm trên tay chơi, không may viên pháo nổ khiến em phải nhập viện.

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết Bệnh viện mới tiếp nhận trường hợp bé trai nhập viện với nhiều vết thương do tai nạn pháo nổ . Bệnh nhân là em Đ.T.N. (11 tuổi, sống tại Phù Cừ, Hưng Yên ).

Em N. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, huyết động ổn, đa vết thương phần mềm. Vai trái, gối trái, cụt chấn thương hai ngón tay và nhiều vết thương rải rác ở gan bàn tay và mu bàn tay trái. Thạc sỹ Nguyễn Văn Phan, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi và xử lý các vết thương ở phần mềm vai, gối, sửa mỏm cụt hai ngón tay bàn tay trái. Sau khi mổ, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trên đường đi học về, em N. nhặt được một vật thể lạ nhỏ cỡ ngón tay và cầm nghịch chơi. Tuy nhiên, vật thể này bất ngờ phát nổ khiến em bị thương.

Trước đó, em N.H.Đ.D (15 tuổi, quê Kim Thành - Hải Dương) đã phải nhập viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Người nhà cho biết em D. tự mày mò xem các video dạy làm thuốc nổ trên mạng. Sau đó, em đặt mua trên mạng nổ tự chế KCl03, lưu huỳnh về làm theo.

Trong lúc nghiền thuốc, không may viên pháo phát nổ khiến em bị chấn thương nghiêm trọng. Vết thương ở cẳng tay trái, đứt gân duỗi cổ tay quay và đa vết thương phần mềm cẳng chân hai bên, dập nát toàn bộ bàn tay. Tại bệnh viện, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật gấp, tuy nhiên do bàn tay bị dập nát, không thể phục hồi nên bác sĩ phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải và cắt lọc, nối gân, làm sạch và khâu vết thương phần mềm. Hiện tình trạng em D. đã ổn định, tỉnh táo và dần hồi phục.

Mới ngày 7/1 vừa qua, cũng tại Bệnh viện Việt Đức nam bệnh nhân P.V.K. (44 tuổi, ở Hà Nam) bị chấn thương tan nát gần hết gương mặt, đứt lệ quản, nhiều dị vật găm sâu, có vết thương ở tay. Nguyên nhân do ông K. mua pháo tự chế về đốt thử nhưng không may bị thương.

Chi Nguyễn (t/h)