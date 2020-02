Triết lý sống của ông lão 'gàn' đi khắp ngóc ngách Sài Gòn bán vé số lấy tiền cho... người dưng

Mỗi lần thấy chồng ăn mặc lịch sự, dẫn chiếc xe máy cà tang ra khỏi nhà, bà Võ Thị Hoa Cúc (62 tuổi, vợ ông Thái) lại nói với theo: “Chúc ông hôm nay bán nhanh hết vé”. Ông Thái cũng dừng lại, dặn vợ ở nhà ăn sáng, uống thuốc nước đầy đủ rồi mới nổ máy ra cổng. Bà Cúc bị thấp khớp đã hơn 3 năm nay, bà ít khi ra ngoài mà chỉ ở nhà cơm nước, chuyện chợ búa một tay ông Thái đảm nhiệm. Nhà vợ chồng ông Thái ở trong con hẻm nhỏ đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11 (TP.HCM). Đó là một căn nhà cấp 4 đã xập xệ, rộng hơn 50m2. Nhà dù chật nhưng ông bà ngăn ra 3 phòng trọ để cho thuê, chỉ ở một căn phòng nho nhỏ phía sau. Căn phòng bé tí, hầu hết đồ đạc bên trong đều đã cũ kỹ và gỉ sét.

Với chiếc áo sơ mi trắng bỏ quần sạch sẽ chỉn chu, đi giày tây, đội mũ cao bồi, chẳng ai nghĩ ông Thái làm nghề bán vé số.



Mỗi tháng, tổng tiền thuê trọ được hơn 5 triệu đồng, trả hết các chi phí còn dư hơn 3 triệu dùng để ăn uống. Toàn bộ tiền lời lãi từ việc bán vé số, ông Thái dùng cho việc từ thiện. Cuộc đời vợ chồng ông Thái cũng là một câu chuyện buồn. Hai ông bà không con không cháu, chỉ sống nương tựa vào nhau. Trước đây, vợ chồng ông từng có một đứa con trai sinh năm 1991. Thế nhưng học hết lớp 6, thằng bé bị bệnh động kinh, phải bỏ học để chữa trị. Đến năm 2012, cậu mãi mãi ra đi để lại 2 người “đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Được vợ ủng hộ, ngày ngày ông Thái đi bán vé số để làm từ thiện.



Người đàn ông 64 tuổi cười buồn: “Họ thấy tôi đội nắng đội mưa đi bán từng tờ vé số thì nói tôi bị điên. Nuôi mình chưa xong còn đi bán vé số giúp người dung. Nhưng họ nói gì thì mặc họ. Mình phải kiếm tiền thì mới có thể làm từ thiện, chứ chờ giàu hay trúng số mới làm từ thiện thì biết đến bao giờ”. Do đó, ông vẫn kiên định với việc làm của mình và luôn có vợ là hậu phương vững chắc. Trưa nào cũng vậy, nhìn số vé đã bán được vơi nửa, ông tạt vội vào chợ mua ít thức ăn để vể nhà nấu nướng cho vợ.



Sẽ giúp người nghèo đến lúc sức tàn, lực tận



Từ tháng 11/2016 ông Thái bắt đầu đi bán vé số để giúp đỡ người nghèo. Vậy là đã hơn 3 năm người đàn ông này gắn liền với việc từ thiện. Thời gian đầu, mỗi ngày ông lấy 150 tờ vé số rồi đi bộ khắp các ngả đường Sài Gòn, từ chợ đến quán ăn, quán cà phê để bán. Mấy tháng nay, đi bộ nhiều mệt vì tuổi tác đã cao, ông Thái chuyển sang bán vé số bằng xe máy, treo thêm tấm biển đằng trước để mọi người dễ nhận biết. Số vé ông lấy bán cũng tăng lên 400 đến 500 tờ một ngày.

Trên đường bán vé số, ông Thái hay lân la hỏi chuyện về những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, ông dùng tiền lời vé số để mua hộp sữa, cho ít vào phong bì mang đến biếu họ. Tính đến nay, ông Thái đã giúp đỡ được gần 30 người. Một trong những người may mắn được người đàn ông 64 tuổi tìm đến là chị Lan Anh (hiện đang trọ ở Phường 10, Quận 3). Trong một lần nấu ăn vào năm 2011, chị Lan Anh bị bỏng toàn thân do nổ bình ga. Trải qua 33 ca phẫu thuật cắt ghép, tái tạo da trong 5 năm nên Sức Khỏe chị ngày càng yếu, không thể làm được công việc nặng.



Hàng ngày, chị Lan Anh bế con gái nhỏ đi bán vé số kiếm từng đồng mưu sinh. Một lần đi giữa trời nắng nóng, chị bị ngất giữa đường vì kệt sức. Biết được hoàn cảnh của bà mẹ trẻ, ông Thái không ngần ngại mang tiền đến giúp đỡ. Chia sẻ về việc làm của ông Thái, ông Tấn (60 tuổi, bán nước bằng xe đẩy ở đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11) cho biết: “Anh Thái đặc biệt lắm. Anh ấy bỏ công sức, của cải để giúp đỡ mọi người nhưng lại không bao giờ nhận sự trợ giúp của người khác, dù chỉ là một ly nước. Ở khu vực này, ai cũng giúp đỡ anh bằng cách mua vé số”. Bởi vậy ngày nào ông Tấn cũng mua 2-4 tờ vé số ủng hộ ông Thái. Nói về việc làm của mình, ông Thái cũng khẳng định chắc nịch: “Tôi sẽ tiếp tục bán vé số giúp người nghèo đến khi sức tàn, lực tận….”

Video: Thanh Niên.