Cảm phục những người hùng thầm lặng “ăn lán ngủ rừng” nơi biên cương để ngăn chặn COVID-19

Để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ( COVID-19 ) gây ra đang ngày càng diễn biến khó lường, các đồn biên phòng ở Lào Cai đã ngay lập tức triển khai 40 điểm với 236 cán bộ, chiến sĩ tiến hành chốt chặn, tuần tra khắp các cửa khẩu phụ và lối mở để ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, 4 tổ/77 cán bộ cũng được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường cho các đồn biên phòng để tổ chức hướng dẫn và tuyên truyền cho dân các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch bệnh. Bộ đội biên phòng và cơ quan kiểm dịch cũng như các lực lượng chức năng luôn phối hợp chặt chẽ để hoàn thành “sứ mệnh” cao cả của mình là bảo vệ nhân dân.

Từ hơn 2 tuần trước, ở khu vực mốc 112, thôn Cốc Lầy, xã Lùng Vai đã xuất hiện những tấm nhà bạt đơn sơ của Tổ kiểm soát biên phòng phòng, chống dịch COVID-19. Cũng từ đây, những ngày tháng “ăn lán, ngủ rừng” của cán bộ Đồn Biên phòng Bản Lầu, lực lượng công an, dân quân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương bắt đầu. Vốn là tỉnh vùng núi, thời tiết Lào Cai hầu như lúc nào cũng lạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 10-15 độ C, rét mướt cộng thêm việc thiếu thốn đủ thức cũng không khiến những người lính nản lòng. Thậm chí, chính trong khó khăn gian khổ, họ lại càng kiên cường và mạnh mẽ hơn, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của mình.



Các cán bộ phải ngủ và sinh hoạt trong những căn lán, lều dựng tạm bợ, trông chúng càng trở nên mỏng manh liêu xiêu khi gió lùa về hay trời đổ mưa. Thế nhưng, đây lại là nơi che mưa che nắng, nơi các chiến sĩ có thể tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày dài căng mình bám sát, tuần tra trên khắp các tuyến đường mòn sát biên giới. Ban ngày, tổ cử cán bộ đi mua thực phẩm cách xa hàng chục cây số. Đêm đến, họ lại thay phiên nhau canh gác giữa điều kiện vật chất thiếu thốn và thời tiết vô cùng khắc nghiệt.



Bên cạnh đó, thiếu hụt điện khiến vấn đề sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ khó càng thêm khó. Quá trình tuần tra cũng gặp nhiều khó khăn khi mưa lạnh liên tục cộng thêm sương mù dày đặc. Các anh cũng vất vả trong việc liên hệ với bên ngoài do sóng điện thoại ở đây thường xuyên không có. Vị trí Tổ kiểm soát khá da nhà dân, các chiến sĩ biên phòng phải kéo điện hơn 1km từ nhà dân về dùng mới có thể thắp sáng. Tất cả việc nấu nướng cũng do các anh tự lo liệu, ăn vội vã cho qua bữa cơm rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Thiếu hụt điện khiến vấn đề sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ khó càng thêm khó.



Mường Khương vốn là một huyện ở phía bắc, cách thành phố Lào Cai hơn 50 km. Có độ cao trên 2000m, xã Nậm Chảy nằm trên cao nguyên cổ Bắc Hà thuộc dãy Tây Côn Lĩnh. Dãy núi này là "nóc nhà Đông Bắc", cũng chính đỉnh núi khó chinh phục hàng đầu Việt Nam với quãng đường cheo leo, hoang vu. Vốn khu vực biên giới đất liền, lại nhiều lối mòn nên việc kiểm soát ở khu vực này gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ, cán bộ phải thay phiên nhau túc trực cả ngày lẫn đêm.



Hàng ngày, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo vệ biên giới, tránh để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, bộ đội biên phòng và lực lượng công an và dân quân xã còn xuống tận làng bản tuyên truyền cho người dân về việc nâng cao ý thức ngăn ngừa, phòng tránh dịch COVID-19. Khi phát hiện có công dân xuất nhập cảnh trái phép hoặc người lao động từ biên giới nước bạn trở về, các cán bộ sẽ thực hiện ngay các biện pháp kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn. Khi có trường hợp nghi mắc bệnh, các tổ kiểm soát sẽ ngay lập tức thông báo cho chỉ huy đồn để phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các bước tiếp theo đúng như quy định.



Thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn nhường cho dân

Hàng ngày, các chiến sĩ bộ đội đi tuần tra, kiểm soát và bảo vệ biên giới, tránh để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Vượt lên mọi khó khăn thực tại, nhiều người không khỏi ấm lòng khi tận mắt chứng kiến giây phút các chiến sĩ cùng nhau san sẻ khó khăn, động viên nhau bằng những nụ cười chân thành cùng tinh thần lạc quan. Để bán sát các điểm chốt dịch được chỉ đạo, những người lính biên phòng luôn giữ cho mình một tinh thần ổn định, tự rèn luyện sức khỏe để sống quen với sự thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đồn cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự luôn quan tâm hỏi han và động viên, các chiến sĩ lại luôn san sẻ và quan tâm nhau như người nhà. Những câu nói đùa hài hước, những nụ cười nở trên môi khiến nơi biên giới xa xôi bỗng nhiên như bừng sáng hẳn lên.

Dù diễn biến của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra ngày càng diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta vẫn tin rằng với sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân, toàn quân, sự hết mình của các y bác sĩ đầu chiến tuyến thì việc chiến thắng đại dịch chỉ là chuyện “một sớm một chiều” mà thôi. Bởi ở con đường phía trước ấy, luôn có những người anh hùng lặng lẽ, căng mình chống đỡ và bảo vệ nơi sương gió biên cương. Những người lính biên phòng dù không lộng lẫy như nghệ sĩ bước ra từ màn ảnh, nhưng tấm lòng và việc làm của họ đủ lay động tâm can hàng triệu người.

