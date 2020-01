Cảm phục ông bố giảm 20kg trong 4 tháng để hiến gan cứu con trai 1 tuổi

Số phận dường như thử thách gia đình nhỏ của anh Sean Kelley và chị Josie Kelley (sống ở phía Tây, hạt Allegany, thành phố New York) quá nhiều khi liên tiếp những đứa con bị đau yếu, bệnh tật.

Theo Good Morning America, cặp đôi sinh tới 7 đứa con, 3 trong số đó mắc hội chứng Alagille, một rối loạn di truyền khiến người bệnh có số lượng ống dẫn mật trong gan ít hơn so với bình thường.

Sawyer Kelley mắc chứng Alagille, phải phẫu thuật ghép gan khi mới 1 tuổi. Ảnh: Courtesy UPMC



Căn bệnh quái gở này cũng ảnh hưởng tới các cơ quan khác như gồm thận và tim. Con gái thứ hai của cặp chồng năm nay 11 tuổi từng gặp tình trạng phát ban ở da. Con trai thứ tư của gia đình là Tristan 5 tuổi phải phẫu thuật hở van tim khi chỉ mới ba tháng tuổi.



Nhận tin dữ, vợ chồng anh Sean tất bật làm việc với các nhóm hỗ trợ tại bệnh viện để tìm người ghép phù hợp. Tuy nhiên, kết quả nhận lại chỉ là vô vọng. Cần biết rằng mỗi ngày ở nước Mỹ có tới 20 người tử vong vì không thể chờ tới lúc có tạng hiến phù hợp. Trong khi đó, cứ cách 10 phút lại có một cái tên khác được điền vào danh sách chờ ghép tạng. Số người ghép tạng tăng lên chóng mặt trong khi người hiến phù hợp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vợ chồng Sean và con trai. Ảnh: Courtesy UPMC



Ý thức được việc này, anh Sean đề nghị bác sĩ xem xét lá gan của mình có tương thích với con trai hay không. Bác sĩ nói rằng để vượt qua các bài đánh giá và xét nghiệm tương thích, Sean phải giảm khoảng 20 kg để cân đối lại chỉ số khối cơ thể.



"Tôi không biết liệu mình có phải người hiến phù hợp cho Sawyer hay không. Nhưng dù phải đánh đổi chỉ 1 tia hy vọng tôi vẫn sẽ thử", ông bố quyết tâm.



Ngay trong tuần đầu tiên, Sean đã giảm được 1 kg. Sau quá trình tập luyện, Sean giảm 20 kg trong vòng 4 tháng, cân nặng đạt mức tiêu chuẩn cho phép hiến tạng. Thực hiện hàng loạt các xét nghiệm và kiểm tra, kết quả xác nhận gan của anh phù hợp để ghép cho con trai.



Ngày 19/12, ca phẫu thuật ghép gan diễn ra. Tiến sĩ George Mazariegos gọi ca phẫu thuật ghép - hiến gan cho hai cha con "phức tạp và đầy thách thức" nhưng thành công ngoài mong đợi.



2 tuần sau khi nhận một phần lá gan của người cha, sức khỏe cậu bé tiến triển tốt dù trong quá trình hồi phục gặp một số biến chứng do đào thải. Bác sĩ vô cùng lạc quan rằng với lá gan mới, cơ thể Sawyer có khả năng chống nhiễm trùng và các loại bệnh phổ biến.



Câu chuyện cảm động của gia đình Sean được cặp vợ chồng tiết lộ với truyền thông hôm 10/1. Cặp đôi muốn góp phần nâng cao nhận thức về việc hiến tạng sống cho cộng đồng.

