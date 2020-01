Camera ghi lại cặp vợ chồng chở theo con nhỏ bẻ khóa trộm xe máy trong tích tắc

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh trộm cắp tài sản táo tợn. Đáng chú ý, đối tượng trộm tài sản trong clip lại là một cặp vợ chồng mang theo con nhỏ.

Theo nội dung đoạn clip, sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây ngắn ngủi. Cặp vợ chồng đang chở con nhỏ, thấy xe máy dựng trước cửa nhà ven đường liền tiếp cận để trộm chiếc xe.

Người chồng xuống xe, lại gần chiếc xe lead đỏ trước cửa nhà dân để bẻ khóa. Trong khi đó, người vợ địu theo con nhỏ, ngồi trên xe máy canh cho trồng và quay đầu xe và chuẩn bị tẩu thoát. Chỉ trong thời gian ngắn, người chồng đã bẻ khóa thành công và cả 2 cùng lên xe rời khỏi hiên trường.

Your browser does not support HTML5 video.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 18/01/2020. Hiện chưa rõ, vụ trộm cắp táo tợn xảy ra ở đâu, tuy nhiên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng:

"Mang theo con mà cũng đi ăn trộm, bó tay"

"Tháng củ mật mọi người phải cẩn thận, để xe trong nhà còn mất nữa là để ở ngoài"

"Trộm cắp giờ manh động quá ạ".





Kiều Đỗ (t/h)