Campuchia gửi công hàm yêu cầu tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam vì COVID-19

Theo tin từ tờ Người lao động, trang Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, yêu cầu đình chỉ hoạt động đi lại của công dân 2 nước.

Campuchia đề nghị Việt Nam không để công dân nhập cảnh vào Campuchia qua đường bộ, đường biển, đường hàng không để tránh lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và ngược lại. Thông báo này bắt đầu có hiệu lực từ 23h59 ngày 20/3.

Thủ tướng Hun Sen

Công hàm trên được phát đi nhằm mục đích “không gây ra sự bất tiện tại các điểm kiểm soát biên giới giữa 2 nước, trong bối cảnh Việt Nam áp đặt lệnh hạn chế về đi lại, yêu cầu du khách từ tất cả quốc gia ASEAN cùng với công dân Việt Nam từ nước ngoài về phải cách ly 14 ngày".

Yêu cầu trên không áp dụng cho người có hộ chiếu ngoại giao, bao gồm cả người Campuchia và Việt Nam. Campuchia cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam tạo điều kiện hồi hương công dân Campuchiam bao gồm cả những người đang bị kiểm dịch tại Việt Nam.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia, cách đây 2 ngày, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 12 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 24.

Trong số 12 trường hợp nhiễm mới, có đến 11 người từng dự sự kiện tại thánh đường hồi giáo Malaysia. Trước đó, có 2 người từng dự sự kiện này cũng được xét nghiệm dương tính sau khi trở về Campuchia.

Công hàm được đăng tải trên facebook của thủ tướng Hun Sen

Theo trang FreshNews, các ca nhiễm mới được ghi nhận ở Phnom Penh, Banteay Meanchey, Kompong Chhnang, Battambang, Kampot và Tbong Khmum.

Trước đó, thủ tướng Hun Sen khuyến cáo người dân không nên đến các nước ở châu Âu, Mỹ, Iran, trừ trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước không được phép để các quan chức đến dự những sự kiện tại các nước trên. Nếu cần, các cơ quan liên hệ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế để ủy quyền người đại diện của Campuchia đang làm việc tại các nước trên tham dự.

Những người trở về từ châu Âu, Mỹ, Iran buộc phải tự cách ly theo quy trình của Bộ Y tế nước này trong vòng 14 ngày kể từ ngày về nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nga Đỗ (t/h)