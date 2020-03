Campuchia tăng gấp đôi số người nhiễm COVID-19 chỉ trong 1 ngày, gần nửa trở về từ Malaysia

Sự gia tăng đột biết này khiến người dân nước này hoang mang bởi trước đó 1 ngày, theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia đêm 15/3 thì số ca nhiễm ở Campuchia mới chỉ là 12, trong đó ghi nhận 4 ca nhiễm mới.



Đặc biệt, trong số 12 ca nhiễm mới ở Campuchia được xác nhận ngày 17/3 thì có tới 11 người trở về từ Malaysia sau khi tham dự một sự kiện Hồi giáo có người nhiễm chủng virus corona mới (SARS-CoV-2). Ngoài ra, 4 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 15/3 trước đó cũng có 2 người trở về từ sự kiện Hồi giáo này.

Campuchia vừa mới ghi nhận thêm 12 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 24 người.

Chỉ có duy nhất một trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố ngày 17/3 ở Campuchia là lây nhiễm nội địa. Đây là ca bệnh ở Siem Reap, nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với một công dân Nhật Bản đã bị mắc bệnh. Các trường hợp còn lại đều có nguồn nhiễm bệnh từ nước ngoài.



Để khống chế dịch bệnh lan rộng, thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ban bố lệnh cấm công dân xuất cảnh sàng các nước châu Âu, Mỹ và Iran. Ngoài ra, nước này cũng áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc trông vòng 14 ngày đối với mọi cá nhân đến từ Mỹ, Iran và Châu Âu nhưng không hạn chế đi lại với Trung Quốc.

Hầu hết các ca bệnh COVID-19 ở Malaysia đều có liên quan đến "ổ dịch" chính là buổi lễ cầu nguyện từ 27/02-01/03 ở một thánh đường Hồi giáo.

Ngay trong đêm 16/3, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã chính thức tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong hai tuần. Đây được coi là một nỗ lực mạnh mẽ nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, người dân Malaysia đã vội vàng tích trữ nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những ngày bị phong tỏa.



Được biết, hầu hết các ca bệnh COVID-19 ở Malaysia đều có liên quan đến "ổ dịch" chính là buổi lễ cầu nguyện từ 27/02-01/03 ở một thánh đường Hồi giáo tại nước này. Sự kiện này diễn ra với gần 16.000 người đến từ nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực tham dự. Trong số đó, có 14.500 người là công dân Malaysia.

Your browser does not support HTML5 video.

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19