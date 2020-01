Cận cảnh cây mai vàng trăm tuổi giá 2,4 tỷ ở Cần Thơ

Ngày 19/1, giới chơi cây cảnh xôn xao trước sự xuất hiện của một cây mai vàng "khổng lồ" đang được bày bán tại khu vực phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Cây mai vàng cao tới 9 m ở Cần Thơ. Ảnh: Tiền Phong



Chủ nhận của cây mai này là chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Tiết lộ với PV Tiền Phong, chị Linh cho hay đây là cây mai cổ thụ có tuổi thọ ngót nghét 150 năm. Chị Linh đang muốn rao bán cây mai này với giá khoảng 2,4 tỷ đồng.

Theo chị Linh, khoảng hơn một năm trước, chị mua lại cây mai này từ một người ở Trà Vinh. Lúc ấy, cây mai này đã khá to, chị Linh phải thuê nhiều người bứng và cẩu bằng xe tải để về chăm sóc. Đến nay, cây mai vàng cổ đã cao khoảng 9 m, tán rộng 6 m và gốc to hơn 1 m. Để cây mai ra hoa đúng dịp Tết năm nay, chị Linh đã phải thuê 4 người bứt lá trong suốt 3 ngày mới xong.

"Để cây mai ra hoa đúng Tết, tôi thuê 4 người lặt lá trong 3 ngày. Để chở đến đây bày bán, tôi phải thuê xe tải. Cây mai này lớn tự nhiên, không phải gốc ghép. Tôi rao bán mai cổ giá 2,4 tỷ đồng, hy vọng sẽ có người mua", Báo Người Lao Động dẫn lời chị Linh.

Gốc mai cổ rất to, xù xì.

Your browser does not support HTML5 video.

Hiện cây mai cổ thụ này đang thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, chụp ảnh.



Xem thêm: Đẹp ngỡ ngàng vườn hoa vạn thọ ở miền Tây dịp Tết

Kiều Đỗ (t/h)