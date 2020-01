Cận cảnh đại công trường bệnh viện cho người nhiễm virus corona Trung Quốc tuyên bố xây trong 1 tuần

Trước tình trạng y tế khẩn cấp tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), Trung Quốc tuyên bố sẽ lập tức xây dựng Bệnh viện mới trong vòng 1 tuần để phục vụ bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do virus corona.

Bệnh viện quy mô 1.300 giường bệnh được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân ở các bệnh viên tại Vũ Hán hiện nay.

Khởi công từ 25/1, 3 ngày sau, tức 27/1, không khí tại công trường xây dựng diễn ra hết sức khẩn trương.

Ảnh: Reuters

Được biết, bệnh viện mới này được ược xây dựng trên một khu đất rộng khoảng 25.000 m2. Theo chùm ảnh do PV các hãng AFP, Reuters chụp lại, có rất nhiều cần cẩu và xe tải đã được huy động tới công trường. Có thời điểm, công trình xây dựng có hơn 1.500 công nhân cùng làm việc. Đài NPR của Mỹ cho biết những công nhân này được trả lương khoảng 173 USD/ngày (4 triệu đồng), cao gấp 3 lần so với bình thường. Nguyên nhân là vì đang trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và thời gian xây dựng gấp rút.

Theo Nhân dân Nhật báo, bệnh viện mới xây cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán cũng giống với bệnh viện được xây dựng trong 7 ngày tại Bắc Kinh khi Trung Quốc ứng phó với dịch SARS năm 2003.

Theo tờ Tân Hoa Xã bệnh viện mới sẽ "giảm bớt sự thiếu hụt các nguồn lực chữa trị và cải thiện khả năng chăm sóc bệnh nhân".

