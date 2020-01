Cận cảnh 'khu vườn bí mật' của nam thanh niên trồng cần sa trong phòng trọ giữa thủ đô

Ngày 31/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội), đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, quê huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trưa 29/11, Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, kiểm tra hành chính ngôi nhà mà Giang đang ở trọ trên ngõ 55, phố Đặng Tiến Đông.

Giang thuê trọn một ngôi nhà 5 tầng khép kín, các tầng dưới để sinh hoạt, riêng tầng 4 và tầng 5 được Giang quây bạt, thiết kế hệ thống thông gió, đèn chiếu sáng... Mục đích của việc này là để phục vụ trồng cần sa.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều cây cần sa trong bầu đất và nhiều cành - lá cần sa khô được gói trong nhiều túi nylon với tổng số lượng 965,27 gam cần sa tươi và 43,26 gam cần sa khô. Bên cạnh đó, Giang còn đang ươm mầm nhiều cây cần sa nhỏ để tiếp tục trồng.

Làm việc với công an, Giang khai trồng cần sa từ tháng 7/2019. Đối tượng tự làm hết các công đoạn từ trồng tới thu hoạch cần sa rồi rao bán trên mạng. Số cần sa trong túi nylon là hàng chuẩn bị đem giao cho khách.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa, Hà Nội xử lý theo quy định của Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa, Hà Nội xử lý theo quy định của Pháp luật

