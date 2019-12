Cận cảnh nghi phạm sát hại người phụ nữ Hàn Quốc khi đang lẩn trốn trong khách sạn ở quận 1

Tờ VnExpress đưa tin, ngày 25/12, Công an đã bắt được nghi phạm sát hại bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc ) và làm 2 người bị thương là ông Yoon Sang Young (50 tuổi) và cô con gái 16 tuổi. Tuy nhiên, danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố.

Còn theo tờ Zing.vn, hôm nay (25/12), Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã tiết lộ hình ảnh nghi phạm. Nghi phạm có các đặc điểm tương tự như miêu tả trước đó của Công an TP Hồ Chí Minh công bố.

Hình ảnh nghi phạm bị camera ghi lại

Nói về vụ trọng án này, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Cơ quan chức năng Việt Nam đã cho chúng tôi xem ảnh nghi phạm. Họ đề nghị chúng tôi giúp đỡ tìm kiếm nghi phạm. Phía Việt Nam quyết tâm giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt”.

Theo như hình ảnh được lấy ra từ camera giám sát thì nghi phạm là đàn ông, đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean. Nghi phạm còn đeo kính có gọng màu đen, đang tiến sát vào khu dân cư.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, gia đình ông Yoo Sang Yong (sống tại đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Thời điểm trước khi xảy ra án mạng gia đình có 3 thành viên sống trong căn hộ đó, lúc đó tất cả đang ngủ.

Khoảng 1h45 ngày 21/12, một nam thanh niên trèo tường rào vào trong nhà rồi ra tay sát hại bà Jung Yuong Sook (49 tuổi). Tiếp đến nghi phạm cắt cổ người chồng là ông Yoo và cô con gái 16 tuổi. Hậu quả, người vợ tử vong , hai người còn lại bị thương nặng.

Chiếc ô tô 4 chỗ của gia đình nạn nhân bị đốt

Sau khi gây án, nghi phạm vơ vét tài sản của nạn nhân, đồng thời lấy đo chiếc ô tô Chevrolet BKS: 50LD-121.02 của gia đình nạn nhân bỏ trốn. Một số người sống cạnh đó nghe thấy tiếng hét từ nhà nạn nhân nên đã sang kiểm tra thì phát hiện sự việc. Các nhân chứng đã gọi điện trình báo vụ việc đến Công an.

Đến đầu giờ sáng, người đi bộ phát hiện một chiếc ô tô bị đốt ở dưới chân chầu Thủ Thiên (quận 2). Tại đó, chiếc xe bị đốt cháy chỉ còn trơ lại khung, nằm sát đường mòn. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là chiếc xe của gia đình nạn nhân Yoo bị hung thủ lấy đi.

Hiện cảnh sát vẫn đang tập trung lực lượng để làm rõ vụ việc. Nhân viên pháp y đã khám nghiệm thi thể xong. Người thân được nhận thi thể vào đúng dịp lễ Giáng sinh

