Can con trai và cháu ruột xô xát, người phụ nữ bị đẩy xuống mé sông chết tức tưởi

Thấy con trai và cháu xảy ra xô xát, bà Năng không đành lòng nên chạy đến can ngăn. Không ngờ, gã cháu ruột hung hăng đẩy bà ngã xuống mé sông dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc cháu ruột đẩy dì ngã xuống sông dẫn đến tử vong, ngày 2/1, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Huỳnh Tấn Phước (SN 1987, ngụ tại Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Long Hồ, vào ngày 28/11, Huỳnh Tấn Phước đi nhậu về và xảy ra xô xát với người em con nhà dì là Trần Văn Năng (SN 1989, ngụ tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ).

Phước và Long có dùng nhiều lời nói nặng nề với nhau dẫn đến hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Thấy con trai và cháu ruột xô xát, bà Nguyễn Thị Tư (mẹ Năng, dì ruột Phước) không đành lòng nên chạy đến can ngăn nhằm mục đích tách hai đối tượng ra khỏi nhau.

Tuy nhiên, lòng tốt của bà Tư đã bị đàn áp bởi thái độ hung hăng của người cháu ruột. Chưa dừng lại, hắn ta còn đẩy mạnh vào vai bà Tư khi bà cố gắng can ngăn. Hậu quả, bà Tư bị đẩy ngã xuống mé sông.

Lúc này, Phước không để ý đến dì ruột mà xông vào đánh Năng. Biết mình yếu thế nên Năng bỏ chạy cũng không quan tâm đến sự sống chết của mẹ.

Về phần bà Tư, sau khi ngã xuống mé sông thì được người dân sống cạnh đó đưa đi cấp cứu . Tuy nhiên, bà Tư đã tử vong ngay sau đó.

Ngay lập tức sự việc được trình báo lên cơ quan Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long). Đơn vị đã vào cuộc điều tra, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm pháp y. Kết quả sơ bộ chỉ ra, bà Tư tử vong do bị sốc mất máu cấp và đa chấn thương vùng ngực, bụng.

Cùng thời điểm, một số điều tra viên và trinh sát đã tiến hành trung lùng đối tượng Phước đưa về cơ quan Công an huyện để phục vụ điều tra . Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo một nguồn tin khác, hiện gia đình đã lo tổ chức ma chay xong cho bà Tư. Gia đình hiện cũng đang rất mong chờ kết luận điều tra từ cơ quan Công an. Một người trong gia đình cho biết, đây là sự việc vô cùng đau lòng bởi hung thủ và nạn nhân đều là người thân trong dòng họ.

