Căn cứ nào xử phạt nhóm 30 người tụ tập ăn nhậu trong khu cách ly 800.000 đồng?

Chiều 6/4, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 người trong nhóm 30 người tụ tập ăn uống trong khu cách ly tập trung tối 3/4.

Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa thông tin, 4 người trong nhóm tổ chức ăn nhậu bị phạt 200.000 đồng/người. 4 đối tượng được cơ quan chức năng xác định là người tổ chức cuộc tụ tập ăn uống đông người nói trên gồm: Lê Minh Tư (33 tuổi, ngụ xã Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình); Trần Văn Dương (48 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng); Nguyễn Đức Hòa (39 tuổi, ngụ thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) và Phạm Đức Phong (42 tuổi, ngụ xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Hơn 20 người tham gia còn lại, huyện chỉ cảnh cáo, răn đe họ để tránh tái diễn những việc như thế này.

Nhóm người tổ chức ăn nhậu ngay tại nơi cách ly tập trung vì sắp hết hạn cách ly



Cũng theo ông Tuấn, cơ quan chức năng không xử phạt người bán hàng, đưa đồ uống có cồn vào khu cách ly bởi cơ quan chức năng đã làm rõ số hàng hóa được mua bán qua mạng.



"Hành vi tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly trong tình hình dịch bệnh phức tạp này là vô cùng nguy hiểm vì tiềm ẩn nguy cơ lây dịch. Tuy nhiên, hiện không có quy định cụ thể về chế tài dành cho việc tổ chức ăn nhậu mà chỉ có quy định chung về việc không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch" - ông Tuấn phân tích.



Do đó, lãnh đạo huyện căn cứ theo Nghị định 176/2003 của Chính phủ , với nội dung không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế để đưa ra mức xử phạt. Theo đó, mức xử phạt cảnh cáo đến phạt tiền từ 100-300 ngàn đồng nên UBND huyện Minh Hóa đưa ra mức phạt là 200.000 đồng.

Nói về vụ việc, ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết 30 người tụ tập ăn uống trong khu cách ly ở huyện Minh Hóa đã hết thời hạn cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, số người này phải ở lại thêm để theo dõi và thực hiện các kiểm tra cần thiết.



Như đã đưa tin trước đó, hôm 3/4, một nhóm khoảng 30 người cùng ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, đang cách ly tập trung đã tự ý đặt mua đồ ăn, bia, rượu ở ngoài rồi mang vào phòng cách ly tổ chức ăn nhậu. Sự việc chỉ được phát hiện khi một số người trong nhóm chụp ảnh và đăng lên Facebook.



Theo lãnh đạo huyện Minh Hóa, nhóm người này là lao động ở Lào, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo và được đưa về cách ly tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa.



Khi gần hết hạn cách ly 14 ngày, nhóm người này đã góp tiền mua thực phẩm, bia rượu qua mạng. Người bán đưa hàng đến treo ngoài hàng rào khu cách ly rồi tổ chức ăn nhậu.



Khi làm việc với cán bộ phụ trách khu cách ly, tất cả đều phủ nhận chuyện tổ chức ăn nhậu. Tuy nhiên, khi cán bộ tách riêng từng người để điều tra, những người này đã thừa nhận hành vi.



Cũng trong ngày 6/4, UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt với Văn Thảo (SN 1991, trú tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân) vì trốn việc áp dụng biện pháp cách ly y tế. thuộc diện cách ly y tế tại nhà.

Trước đó, thanh niên này tự ý rời khỏi khu vực cách ly (tự cách ly tại nhà) để đi thắp hương cho bố của một người bạn ở xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh). Sau khi phát hiện sự việc, công an buộc Thảo phải nhanh chóng quay về địa phương cách ly theo quy định. Theo quyết định, Thảo vi phạm quy định tại điểm B, khoản 1 Điều 10, Nghị định 176/2003 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nên bị phạt 2 triệu đồng.

