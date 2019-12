Cạn lời với cặp đôi quyết định ly hôn chỉ vì… tuýp kem đánh răng

Tờ World Of Buzz đưa tin, Cục Thống kê Malaysia thông báo: Năm 2017, tòa án nước này đã giải quyết 49.965 vụ ly hôn. Số vụ ly hôn đã giảm so với cùng kỳ năm 2016. Con số này khiến giới chức trách cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tuy nhiên, họ chưa kịp vui mừng thì một vấn đề nan giải khác lại xảy ra: Tại Malaysia có quá nhiều cặp đôi quyết định ly hôn chỉ vì những lý do hết sức kỳ quặc và nực cười.

Đơn cử như trường hợp một cặp vợ chồng trẻ đã khiến dòng họ hai bên và cả quan tòa sửng sốt khi quyết định đệ đơn ly hôn chỉ vì cãi nhau mãi về chuyện cần phải bóp kem đánh răng theo chiều nào là hợp lý nhất. Cả hai không thể tìm ra tiếng nói chung trong sự việc tưởng như hết sức đơn giản này. Bởi mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình.

Anh chồng kiên quyết giữ nguyên tắc của mình là phải bóp kem đánh răng từ cuối tuýp lên phía trên đầu. Trong khi đó cô vợ ra sức cho rằng, chỉ cần bóp từ giữa tuýp kem lên là được. Từ sự cố bất đồng quan điểm nhỏ nhặt này mà họ thường xuyên cãi nhau. Thậm chí cuộc chiến ngôn từ trở nên vô cùng gay gắt và không ai chịu ai cả.

Quan điểm đối nghịch về việc nặn tuýp kem đánh răng đã dẫn đến việc ly hôn

Đến khi không thể chịu đựng được nhau nữa cả hai quyết định đệ đơn ra tòa để xin ly hôn . Phía tòa án và gia đình đã nhiều lần hòa giải nhưng không được. Bởi thế, tòa quyết định đưa vụ ly hôn này ra xét xử.

Tại Malaysia cũng có nhiều vụ ly hôn khác khiến dư luận sửng sốt, như chuyện một cô gái tình cờ gặp và đem lòng yêu một anh chàng ít nói, nghiêm nghị. Sau một thời gian yêu đơn phương cô quyết định bày tỏ chuyện này và hai người quyết định về chung sống dưới cùng một mái nhà.

Vài năm đầu cuộc sống hôn nhân rất viên mãn, họ từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể xa rời nhau được. Song sau thời gian nồng nhiệt, cô gái trẻ chợt tỉnh men say và bắt đầu chán ghét chồng vì cho rằng anh ta rất khô khan, ít nói, mặc dầu cô đã cố gắng “cạy miệng” anh ta.

Không những kiệm lời, cô gái còn cho rằng chồng mình rất ít khi nói chuyện với các thành viên khác trong gia đình. Cô cảm thấy phát ngấy với cuộc hôn nhân như một sân khấu độc thoại này. Cuối cùng cô quyết định đệ đơn ra tòa xin ly hôn.

Your browser does not support HTML5 video.

Vợ chồng ly hôn là do đâu?

Thu Nga (t/h)