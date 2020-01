Can ngăn nhóm phụ huynh đánh nhau, hiệu phó bị hành hung đến mức nhập viện

Xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 em học sinh, phụ huynh của các em này đã tìm đến tận trường để... đánh nhau. Hiệu phó nhà trường ra can ngăn cũng bị nhóm người hung hăng này đánh đến mức nhập viện.

Sáng ngày 8/1, theo thông tin từ Công an quận 10 (TP.HCM), đơn vị đang lập hồ sơ xử lý nhóm người liên quan đến vụ đánh nhau xảy tại Trường Tiểu học Trần Quang Cơ (phường 4, TP.HCM) chiều qua.

Theo thông tin ban đầu, em N.K. (trú quận 10) có mâu thuẫn với mâu thuẫn với một học sinh khác cùng trường. Cuối giờ chiều ngày 7/1, phụ huynh của em K. cùng một nhóm người kéo đến tận Trường Tiểu học Trần Quang Cơ đẻ tìm đánh học sinh và người nhà học sinh có mâu thuẫn với con mình.

Ngay khi phát hiện sự việc, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Quang Cơ đã lập tức gọi điện thoại trình báo cơ quan công an. Khi lực lượng bảo vệ dân phố có mặt, nhóm người hung hăng vẫn đang lao vào tấn công phụ huynh học sinh mâu thuẫn với em K.

Lực lượng bảo vệ dân phố và cả Ban giám hiệu nhà trường cùng cố gắng can ngăn nhưng vẫn không dừng lại được vụ hành hung

Thậm chí, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quang Cơ và 2 người bảo vệ dân số cũng bị đánh đến mức phải nhập viện điều trị, theo báo Giao Thông.

Một lúc sau, lực lượng công an đã xuất hiện mời những người liên quan làm việc. Hiện Công an Q.10 đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai các nhân chứng và nhóm đối tượng để xử lý theo quy định của Pháp luật

Liên quan đến sự việc phụ huynh đánh nhau khiến hiệu phó phải nhập viện, sáng 8/1, bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin với PV Infonet: "Sáng sớm nay tôi đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT quận 10 báo cáo gấp sự việc về sở GD&ĐT TP.HCM. Hiện tại cụ thể như thế nào phải chờ báo cáo".

