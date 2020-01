Cân nhắc tạm ngưng thổi nồng độ cồn để tránh lây nhiễm virus corona

Chiều 30/1, tại cuộc họp của Chính phủ triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng chống dịch viêm phổi do virus corona, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết cả nước đã thành lập 24 đội phản ứng nhanh để chống dịch. Trước tình hình diễn biến phức tạp của chủng virus corona mới, Văn phòng Chính phủ đã nắm bắt dư luận, yêu cầu kiểm tra và báo cáo về việc thổi nồng độ cồn có khả năng làm phát tán dịch bệnh hay không. Nếu có, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng biện pháp kiểm tra này để tránh lây lan.

Cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Trao đổi với PV Dân trí, Phó Chủ tịch UB An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng thông tin cán bộ của UB ATGT quốc gia đã làm việc với chuyên gia từ WHO, qua đó bác bỏ lo ngại việc thổi nồng độ cồn làm phát tán dịch bệnh.

Máy kiểm tra nồng độ cồn dùng ống thổi van chiều, chỉ có thể thổi hơi vào máy, không thể hít ngược lại (nếu có). Ngoài ra, mỗi người kiểu tra nồng độ cồn đều được sử dụng một ống thổi riêng, chỉ dùng 1 lần nên không có nguy cơ nhiễm bệnh. Theo ông Hùng, vấn đề là việc ngăn ngừa khả năng lây nhiễm cho các các bộ, chiến sĩ CSGT. Tất cả các máy kiểm tra nồng độ cồn được sát trùng, sát khuẩn trước và sau mỗi ngày sử dụng để tránh làm phát tán, lây lan virus corona nếu có.

Cũng trong buổi họp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đưa ra những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt như không tổ chức các lễ hội xuân sau Tết tại các địa phương, và xem xét việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh khả năng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phát hiện 3 trường hợp người Việt Nam dương tính với virus corona (nCoV). Trong đó, 1 người ở Thanh Hóa đang điều trị tại bệnh viện địa phương, 2 người khác ở khu vực Đông Anh ( Hà Nội ), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cả 3 đều trở về từ vùng tâm dịch là TP. Vũ Hán, Trung Quốc.

Đại diện Bộ Y tế cho biết:"Cả ba người qua nhiều xét nghiệm khác nhau đều cho ra kết quả dương tính với virus corona. Những người từng tiếp xúc với 3 ca bệnh này đều đã được theo dõi và cách ly”. Như vậy, đến 18h ngày 30/1, Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus corona.

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam còn 65 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona được xét nghiệm loại trừ; 32 trường hợp nghi ngờ được cách ly theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm; 43 trường hợp Sức Khỏe bình thường, không có biểu hiện bệnh nhưng vẫn được cách ly theo dõi do từng tiếp xúc với người nghi ngờ bị nhiễm virus corona.

Hiện trên thé giới có 7819 người mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Trong đó, tại Trung Quốc có 7714 người nhiễm virus, tổng số người chết là 170 người.

Your browser does not support HTML5 video.

Virus corona có bị lây nhiễm khi thổi nồng độ cồn hay không? Clip: vietnamnet

Chi Nguyễn (t/h)