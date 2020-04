Cần Thơ: 5 năm, Công an huyện Thới Lai vẫn điều tra chưa xong vụ gặt lúa đòi đất

Những hành vi kỳ lạ

Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Hiếu (ngụ ấp Đông Thăng, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) gửi đơn kêu cứu cơ quan chức năng các cấp của TP.Cần Thơ giải quyết quyền lợi cho mình.

Một tháng sau, ngày 10/3 đại diện Công an huyện Thới Lai, Công an xã cùng đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng trạm bảo vệ thực vật huyện đã tiến hành thẩm định và đã kết luận diện tích lúa chết hơn 1.343 m2, thiệt hại khoảng từ 60% đến 80%. Nguyên nhân lúa chết là do ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ (thuốc khai hoang).

Sau khi vụ việc được phát hiện, Công an huyện đã cử cán bộ điều tra tiến hành làm việc với nhiều người, trong đó ông Phạm Văn Chiến người trực tiếp rải hóa chất. Ông Chiến khai báo với cán bộ điều tra là bà Dũng (tức Nguyễn Thị Nhiên) mướn ông rải với giá 300.000 đồng.

“Vụ việc chưa giải quyết xong thì ngày 14/3/2015, bà Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Thị Nhiên cùng rất nhiều người lạ mặt tự ý vào phần đất ruộng của tôi, thu hoạch toàn bộ số lúa còn lại. Vì họ quá đông, hung hăng nên tôi không thể ngăn chặn. Tôi trình báo chính quyền xã ngay lúc đó”. - Bà Hiếu kể lại.

Bà Hiếu cho biết, ngay lúc đó, đại diện chính quyền xã, công an xã Đông Thuận đã xuống hiện trường và chứng kiến vụ việc. Số lúa của bà Hiếu bị chiếm đoạt là 136 bao, với tổng trọng lượng khoảng 7.072 kg được lập biên bản vụ việc rồi di chuyển số lúa này.

“Sau đó ít ngày, ông Nguyễn Hoàng Phủ - Chủ tịch UBND xã Đông Thuận thông báo ông dẫn đầu đoàn xác minh nhưng lúc này tang vật không còn và cũng không giải quyết được gì. Từ lý do đó xã Đông Thuận chuyển hồ sơ lên Công an huyện Thới Lai để điều tra, làm rõ”, bà Hiếu cho biết.

“Cả 2 vụ việc nêu trên điều có dấu hiệu vi phạm Pháp luật hình sự, có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với các đối tượng và nhân chứng nhưng không hiểu vì sao Công an huyện Thới Lai không khởi tố vụ án cũng không trả lời cho tôi biết hướng giải quyết tiếp theo như thế nào? Gia đình chúng tôi đã trông chờ suốt 5 năm qua. Tôi nhiều lần đến Công an huyện xin sao biên bản điều tra, tờ trình của những người có liên quan, cán bộ nơi đây cũng không cho. - Bà Nguyễn Thị Hiếu kể.

Công an huyện Thới Lai nói gì?

PV Sức khỏe Cộng đồng đã liên hệ công an huyện Thới Lai để tìm hiểu những thông tin mà người dân đã phản ánh. Đại diện Công an huyện Thới Lai, ông Lê Văn Ngoan (Phó trưởng Công an huyện) cho biết vụ việc như đã nói ở trên có diễn ra. Và cho đến hiện tại Công an huyện Thới Lai vẫn đang tiếp tục “điều tra làm rõ”.