Cần Thơ: Công an huyện Thới Lai điều tra vụ một phụ nữ bị đánh cướp điện thoại

Khoảng 8h15 ngày 27/2/2020, bà Võ Kim Lài (sinh ngày 28/6/1987, ngụ tại ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ ) đến Công an huyện Thới Lai để làm việc. Đến khoảng 9h cùng ngày, trên đường về nhà, bà Lài bị một đối tượng điều khiển xe máy bám theo và chặn đầu.

Theo video hiện trường (được camera an ninh của người dân ghi lại), đối tượng chặn đầu xe bà Lài và đánh bà này. Ngay khi bà Lài ngã xuống, đối tượng giật ngay điện thoại trên tay bà. Chưa dừng lại ở đó, một người phụ nữ (mặc áo bông) tiến đến, lục lọi khắp người bà Lài và lấy đi một chiếc điện thoại khác.



Theo bà Lài, vợ chồng ông Thái - Hảo cướp điện thoại của bà vì muốn huỷ chứng cứ hai người này cho vay nặng lãi (1%/ngày, tương đương 365%/năm).



Bà Lài cũng đã trình bày: “Cuối tháng 3/2019, tôi mượn 450 triệu đồng của ông Thái bà Hảo với lãi suất 1%/ngày. Tôi đã đóng lãi 400 triệu đồng nhưng sau đó tôi dừng đóng vì làm ăn thua lỗ. Đến ngày 23/8/2019, ông Thái bắt tôi viết tờ nợ mới với số tiền gốc là 610 triệu đồng, và thêm một tờ nợ lãi 136 triệu đồng. Áp lực quá lớn với số tiền trên nên tôi đến Công an huyện Thới Lai viết tường trình để xin được trả dần nợ”.

Bà Lài cho rằng sau nhiều lần lên xuống làm việc ở cơ quan công an thì xảy ra sự vụ đánh người cướp tài sản như đã nói ở trên. Sự việc bà Lài bị đánh như trong clip chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của 4 cán bộ CSGT và 113 ở gần đó đến can thiệp. Bà Lài được công an thị trấn chở lên Bệnh viện huyện Thới Lai điều trị.