Cần tỉnh táo trước 'bộ mặt sạch sẽ' của những kẻ phạm tội trong thế giới ngầm

Như đã đưa tin, mới đây, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cặp vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, Đường "Nhuệ" ) và Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) và đồng bọn để điều tra tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, xác định thêm dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của Đường "Nhuệ". Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Đường "Nhuệ" gần đây thể hiện là người giàu lên nhanh chóng qua kinh doanh bất động sản, tài chính, tín dụng, sở hữu một công ty chuyên về bất động sản mang tên Đường Dương. Tuy nhiên các đối tượng này thực chất là "trùm xã hội đen ".

Về vấn đề này, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học của Bộ Công an , có điểm tương đồng giữa vụ án Đường "Nhuệ" với các nhóm tội phạm khét tiếng núp bóng doanh nghiệp từng bị triệt phá trước đây.

Trụ sở Công ty Đường Dương ở TP Thái Bình. Ảnh: Tuổi Trẻ

Để xây dựng hình ảnh là những doanh nhân thành đạt, "ngôi sao" đang lên từ làm ăn bất động sản "chân chính", vợ chồng Đường - Dương thường công khai trên các trang mạng các hoạt động xây cất nhà lầu và hàng trăm bất động sản.

Các đối tượng cũng không ngại vung tiền chơi siêu xe, tổ chức những bữa tiệc quy mô hàng trăm, hàng nghìn quan khách. Để tạo vỏ bọc "sang chảnh" hơn nữa, vợ chồng Đương "Nhuệ" còn kết giao với những cầu thủ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Bản thân Đường cũng từng tham gia một số bộ phim phát trên mạng như Chạm mặt giang hồ, Luật lệ giang hồ, Tỷ phú đè đại gia...

Thậm chí để "làm màu" trước công chúng, vợ chồng Đường "Nhuệ" cũng thường xuyên khoe những hình ảnh đi làm từ thiện, làm công ích, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền ủng hộ lên tới hàng tỷ đồng...





"Chúng ta hãy nhớ lại các băng nhóm tội phạm như Dương Văn Khánh ở Hà Nội, Nguyễn Ngọc Minh (Minh "sâm") ở Bắc Ninh… Trước khi bị triệt phá, các ổ nhóm này đều rất nổi tiếng về hoạt động từ thiện, nhân đạo, mạnh tay tài trợ cho các cuộc quyên góp ủng hộ vì cộng đồng", Trung tá Đào Trung Hiếu nhắc lại.

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu tình trạng các tổ chức tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc công ty, doanh nghiệp hợp pháp đang rất phổ biến hiện nay. Và để thuận lợi trong công việc làm ăn, che giấu hoạt động phạm tội, tạo dựng mối quan hệ tốt với cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước, chúng cần những "bộ mặt sạch sẽ" và không gì dễ dàng hơn là tích cực làm từ thiện, tham gia các hoạt động nhân đạo.

"Với công nghệ 'lăng xê' của truyền thông, báo chí hay sự ca ngợi của những người được hưởng lợi, một mặt chúng vừa thể hiện mình là người có trách nhiệm với xã hội , nhanh chóng tạo được thiện cảm, lòng tin với cộng đồng, mặt khác lại khuếch trương thanh thế, mở ra nhiều quan hệ mới để hỗ trợ công việc của mình.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, cần hết sức cảnh giác với hoạt động của 'maphia' - dùng tiền bằng các cách khác nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp) để kết thân với giới chính trị, làm ăn ở tầm chính sách", ông Đào Trung Hiếu phân tích.

Theo Chuyên gia tội phạm học, cần nhìn nhận, đánh giá lại động cơ thực sự của những hoạt động từ thiện mà vợ chồng Đường - Dương từng "khoe" trên truyền thông. Những người lương thiện, sống có trách nhiệm với xã hội, yêu thương con người, yêu thương cuộc sống, mong muốn đóng góp sức mình cho xã hội... chắc chắn sẽ không cướp đoạt trắng trợn tài sản, hay dùng bạo lực để uy hiếp người khác.

"Tôi nhận định rằng, những thứ mà ổ nhóm tội phạm tại Thái Bình từng làm nhân danh vì cộng đồng là hoạt động tạo bình phong, vỏ bọc nhằm che chắn cho hành vi phạm tội trong thế giới ngầm", báo VTC News dẫn lời.

Qua sự việc này, Trung tá Đào Trung Hiếu cho rằng, công chúng xã hội, nhất là giới truyền thông cần tỉnh táo để không "mắc lỡm" những kẻ mưu sâu kế hiểm trong thế giới tội phạm.

Kiều Đỗ (t/h)