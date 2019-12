Cẩn trọng với tác dụng phụ thuốc nhỏ mắt chứa corticoid

Thực tế hiện nay người dân vẫn có tâm lý khi bị bệnh tự ý ra tiệm mua thuốc. Dược sĩ, nhân viên bán hàng dựa vào vài mô tả sơ sài của bệnh nhân rồi bán thuốc không kèm theo lời cảnh báo nào.

Nhiều người bị các bệnh về mắt như mắt đỏ, ngứa, nổi cộm thường không đi thăm khám để tìm ra nguyên nhân mà chỉ tự mua thuốc về nhỏ. Hiện nay, trên thị trường các loại thuốc nhỏ mắt được bán rất phổ biến mà không cần chỉ định của bác sĩ.

Một loại thuốc nhỏ mắt chứa corticoid

Người dân có thể dễ dàng mua được các loại thuốc nhỏ mắt với giá rẻ như: Polydexa (thành phần gồm có kháng sinh polymyxin, neomyxin và dexamethason), Dexacol (gồm chloramphenicol + dexamethason), Neodexa (neomycin + dexamethason), Poly-pred (polymyxin, neomyxin + prednisolon)...

Đây là các thuốc nhỏ mắt nằm trong nhóm thuốc sát khuẩn có chứa kháng sinh và corticoid nên thuốc có tác dụng chống nhiễm khuẩn, chống viêm rất tốt trong các trường hợp viêm nhiễm ở mắt như viêm kết mạc (đau mắt đỏ), viêm màng bồ đào, viêm thượng củng mạc, viêm bờ mi...

Dược sĩ Hoàng Thu Thủy cảnh báo, các loại thuốc nhỏ mắt luôn là con dao hai lưỡi. Bên cạnh các tác dụng chữa bệnh hiệu quả, nếu không được dùng đúng cách như dùng không đúng bệnh, quá liều, lạm dụng thuốc... sẽ gây ra một số tác dụng phụ và biến chứng nguy hiểm.

Việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt trong thời gian dài có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn không nhạy cảm phát triển nhanh, gây bội nhiễm, nhiễm nấm mắt thứ phát, vết thương chậm lành... Khi ngừng sử dụng thuốc nhỏ mắt, người bệnh sẽ thấy các biểu hiện ngứa, cộm, sưng đỏ tái phát.

Đặc biệt khi ngừng sử dụng thuốc nhỏ mắt đột ngột, không giảm dần liều khi ngừng thuốc có thể gây teo cơ và hiện tượng dội ngược tăng áp lực nội sọ. Đối với các bệnh mắt khác việc dùng thuốc kéo dài gây ra mỏng giác mạc và củng mạc dẫn đến thủng giác - củng mạc.

Nhiều người bệnh tự ý dùng thuốc đã phạm phải chống chỉ định của thuốc như chống chỉ định với các trường hợp loét giác mạc, glôcôm, các bệnh nấm mắt... làm bệnh trầm trọng và gây biến chứng nặng nề.

Ví dụ, thuốc nhỏ mắt polydexa chống chỉ định với bệnh loét giác mạc, nếu sử dụng sẽ làm bệnh trầm trọng thêm như vết loét rộng ra, lâu liền sẹo và có thể dẫn đến thủng giác mạc gây mù. Đối với các bệnh mắt do vi khuẩn gây ra, tác dụng của corticoid trong thuốc có thể che lấp hiện tượng nhiễm khuẩn hoặc làm bùng phát nhiễm khuẩn.

BS Nguyễn Hữu Nghị khuyến cáo, người dân không tự ý mua thuốc về nhỏ mắt, đặc biệt trong thời gian dài. Một số người bị dị vật văng vào mắt, gây trầy giác mạc (tròng đen) hay chỉ cần ngứa mắt, chảy nước mắt là tự mua thuốc về dùng.

Nhiều trường hợp tự ý dùng thuốc mà không biết có chất kháng viêm corticoide chỉ sau vài ngày gây loét giác mạc, rất khó điều trị, thậm chí phải bỏ mắt... Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh, người dân chỉ nên tự ý mua nước mắt nhân tạo, nước muối sinh lý hay thuốc bổ về nhỏ mắt.

Bé 13 tuổi suýt mù vì tự ý dùng thuốc nhỏ mắt. Video: HanoiTV