Càng ăn nhiều loại thực phẩm quen thuộc này tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 lên 15%

Từ trước đến nay, thực phẩm chế biến vốn được biết đến là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người bị thừa cân, béo phì. Đây cũng chính là rủi ro tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Paris 13 đã tiến hành theo dõi 104.770 người có độ tuổi trung bình là 42 trong khoảng 6 năm về chế độ ăn uống (mức độ tiêu thụ thực phẩm chế biến) và nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 của họ.



Các nhà nghiên cứu đã đo lường mức thực phẩm chế biến mà mọi người tiêu thụ, theo tỷ lệ gram của tất cả thực phẩm trung bình trong một ngày. Những người tham gia được phép ăn bất cứ thứ gì họ muốn nhưng phải ghi chép lại và báo cáo trong khoảng 6 tháng 1 lần.



Ảnh minh họa.



Trung bình, 17,3% chế độ ăn uống của người tham gia được tạo thành từ các loại thực phẩm chế biến. Các loại thực phẩm chế biến bao gồm: xúc xích, thịt xông khói, khoai tây chiên, bánh mì kẹp thịt, sữa bột Trẻ em , hỗn hợp bánh và rượu mạnh…



Kết quả, có khoảng 821 người được chẩn đoán mắc bệnh trong suốt quá trình nghiên cứu; tuy nhiên những người thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến lại mắc bệnh nhiều hơn. Cứ 10% chế độ ăn kiêng được tạo thành từ'thực phẩm chế biến, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 sẽ tăng 15%.

Dù các nhà nghiên cứu chưa xác định chính xác các loại thực phẩm này gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2; thế nhưng kết quả trên cho thấy mối liên quan mật thiết giữa tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và nguy cơ mắc bệnh.



Ảnh minh họa.



Các nhà nghiên cứu cho rằng, nguy cơ mắc bệnh gia tăng có thể là do các hóa chất có hại trong thực phẩm chế biến được tạo ra trong quá trình như chiên trước và hydro hóa. Các thành phần khác như chất làm ngọt, chất làm đặc, dầu, colourant hoặc đường cũng gây ảnh hưởng xấu đến Sức Khỏe

Đặc biệt, các sản phẩm đông lạnh có thời gian dài tiếp xúc với bao bì nhựa càng tăng thêm nhiều rủi ro cho sức khỏe khi tiêu thụ. Những người thường xuyên tiêu thụ loại thực phẩm này (dù không hút thuốc, uống rượu) vẫn có xu hướng thừa cân và béo phì.





Nghiên cứu của nhóm người Pháp đã được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, bởi Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ.

Your browser does not support HTML5 video.

Khiếp đảm nhìn cách chế biến thực phẩm ăn nhanh nơi tâm linh. Nguồn: ANTV

Xem thêm: Mẹo ăn tỏi đơn giản giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường một cách tự nhiên

Thùy Nguyễn (theo Dailymail)