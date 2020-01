Căng thẳng ở Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay tránh khu vực không phận Iran và Iraq

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, hãng hàng không Vietnam Airlines đã điều chỉnh đường bay không bay qua không phận Iran và Iraq khi đi châu Âu.

Sáng nay ngày 8/1, theo thông tin từ hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động khai thác, từ hôm nay sẽ tiến hành chuyển hướng các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu tránh xa các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của căng thẳng tại Trung Đông.

Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh hướng bay tránh không phận các khu vực Trung Đông

Các đường bay đang khai thác thường lệ đi châu Âu không bay qua không phận Iran và Iraq, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Vietnam Airlines vẫn tiếp tục điều chỉnh các đường bay tránh xa các khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay: "Việc điều chỉnh đường bay có thể kéo dài thời gian bay của hành khách, làm phát sinh chi phí lớn cho Hãng nhưng Vietnam Airlines sẽ duy trì đường bay điều chỉnh đến khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông kết thúc. Đây không phải lần đầu tiên Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay tránh xa các khu vực xảy ra chiến sự.

Năm 2018, Vietnam Airlines đã từng điều chỉnh đường bay tránh xa biển Đen – khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của căng thẳng chiến sự tại Syria. Vietnam Airlines luôn dự phòng các phương án để chủ động và đảm bảo hoạt động khai thác an toàn khi tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp".

Đồng thời, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách đến, đi từ châu Âu trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhập thông tin để nắm bắt rõ hơn.

Hiện trường tai nạn thảm khốc của hãng hàng không Ukraine tại Iran, khiến 170 người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay số hiệu PS752 đang hướng đến thủ đô Kiev của Ukraine rơi xuống đất và bốc cháy lúc 5h44 giờ Tehran (9h44 giờ Hà Nội), gần sân bay quốc tế Imam Khomeini, chỉ ba phút sau khi cất cánh. Chiếc máy bay đạt độ cao hơn 2.400 mét trước khi đột ngột biến mất khỏi màn hình theo dõi. Các hãng thông tấn nước này cho rằng, có thể chiếc máy bay gặp vấn đề kỹ thuật.

Vụ tai nạn xảy ra vài giờ sau khi Iran tập kích hai căn cứ Mỹ ở Iraq để trả thù cho tướng Soleimani.



