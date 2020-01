Canh Ba lyrics - Nguyễn Trần Trung Quân

“Canh ba” là bản hit tiếp sau ca khúc “Tự tâm” của Nguyễn Trần Trung Quân. Với lời cay say đắm, ca khúc vừa được tung ra đã nhận được cơn mưa lời khen từ fans hâm mộ.

Tối ngày 27/12, Nguyễn Trần Trung Quân tung teaser MV Canh ba. Đây là phần tiếp nối của MV Tự tâm từng gây bão trên các bảng xếp hạng về ca nhạc trong nước. Nội dung teaser là bầu không khí u ám của hoàng Cung. Nhiều người nhận xét, trong MV này hứa hẹn sẽ gây tò mò lớn với người yêu âm nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân.

Cũng giống như MV mang hơi hướng đam mỹ trước, MV Canh ba cũng được Nguyễn Trần Trung Quân đầu tư chỉn chu từ hình ảnh, trang phục đến ca từ. Hứa hẹn MV này sẽ mang đến những thước phim mãn nhãn cho khán giả.

MV Canh ba của Nguyễn Trần Trung Quân

Được biết, lời bài hát Canh ba có sự kết hợp giữa giọng ca Nguyễn Trần Trung Quân và phối theo phong cách EDM do TripleD chứ không phải theo mô típ bình thường. Lời bài hát như sau:

Vì ai mà

Canh 3 vẫn sáng đèn

Vì ai mà

Chia xa lỡ ước hẹn

Tim vỡ rồi

Đâu thể hàn gắn lại

Em đi rồi

Mặc kệ ai trách than

Một người vô tâm một người khóc thầm

Bầu trời chia đôi ở một thế giới

Duyên hết rồi

Phận ai số kiếp chơi vơi

Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng úa tàn

Nhìn về chốn xa xôi

Tổn thương khóc giữa trời

Mộng vụt tan mắt buồn sầu bi trách người cất bước ra đi

Duyên hết rồi

Ngày vui hoa bay khắp trời

Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối

Người người vui bên nhau (luyến xuống)

Sầu giăng kín nơi này

Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai nhấp men say

Vì ai mà.... hà ha

Vì ai mà... há hà a à

Duyên hết rồi.... hà ha

Duyên hết rồi... hà ha ha hà

Lời bài hát chính là tiếng lòng của hoàng thượng dành cho người mình thương. Lời bài hát được Nguyễn Trần Trung Quân nắn nót tỉ mỉ thể hiện sự ủy mị, da diết, bi thương, nhớ nhung, lưu luyến... Ca khúc Canh ba hứa hẹn là một bước đột phá mới của nam ca sĩ vào dịp đầu năm 2020.





Nga Đỗ (t/h)