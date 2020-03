Cảnh báo nhiều fanpage giả mạo Bộ Y tế, bán khẩu trang trục lợi giữa dịch COVID-19

Sáng 16/3, Vụtrưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế, ông Nguyễn Đình Anh cảnh báo trên mạng xã hội Facebook những ngày gần đây đang xuất hiện nhiều fanpage giả mạo Bộ Y tế. Những trang fanpage giả mạo Bộ Y tế này đã lợi dụng hình ảnh của Bộ để bán khẩu trang y tế các loại hòng trục lợi giữa mùa dịch COVID-19

Trang fanpage giả mạo Bộ Y tế

Ông Nguyễn Đình Anh khẳng định Bộ Y tế không dùng Facebook, và cũng không có fanpage nào rao bán khẩu trang các loại. Ông đề nghị: "Mọi người tham gia mạng xã hội cần thận trọng dễ bịa lừa. Nếu ai phát hiện thì báo cho các cơ quan chức năng gần nhất để xử lý theo Pháp luật ". Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế cho hay mọi tin tức về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được cập nhật trên trang tin chính thức của Bộ Y tế với đường link: ncov.moh.gov.vn.

Tính đến sáng 16/3, Việt Nam đã ghi nhận 57 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 16 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện. Trước đó, vào ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo từ 16/33 người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch COVID-19.

Từ hôm nay 16/03/2020 phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Cụ thể, Bộ Ngoại giao phát đi thông báo kể từ ngày 16/03/2020, phía Việt Nam yêu cầu:





- Công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).



- Tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo



Phía Việt Nam đã thông tin nội dung trên tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Yêu cầu trên được áp dụng với cả người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam.

