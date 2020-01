Cảnh báo những món ăn quen thuộc để vào ngăn đá chẳng khác gì rước bệnh vào người

Dưới đây là những loại thực phẩm tuyệt đối không để ngăn đá tủ lạnh để tránh rước bệnh vào người.





Khoai tây: Đây là một loại thực phẩm chứa hàm lượng nước rất cao. Nếu để khoai tây trong ngăn đá, sau khi mang ra ngoài rã đông để nấu sẽ khiến các tinh thể băng (hình thành trước đó) bị nhũn ra, gây chuyển hóa các chất dinh dưỡng và có hại cho Sức Khỏe

Cơm: Cơm là loại thực phẩm tuyệt đối không nên bảo quản trong ngăn đá. Nguyên nhân bởi sau khi rã đông cơm sẽ bị mềm, nát và mất mùi vị.



Trứng nguyên vỏ: Khi đông cứng tất cả các chất lỏng đều có tính giãn nở. Trứng cũng vậy, khi để ngăn đá lòng trắng của trứng sẽ cứng lại, giãn nở ra và làm vỡ lớp vỏ bên ngoài, khiến trứng bị hỏng và thậm chí là bốc mùi trong tủ, ảnh hưởng đến các loại thực phẩm khác.



Sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa: Sữa để tủ đá đến khi rã đông cũng sẽ bị tách nước. Dù vẫn có thể uống được nhưng sữa lúc này sẽ không có đủ độ đặc cần thiết. Sữa chua để tủ đá có thể bị đóng cục và mất mùi vị.



Pho mát: Pho mát chỉ nên để trong tủ mát, không nên để trong tủ đá. Nếu pho mát bị cứng quá sẽ trở nên xốp và bở, độ ẩm sẽ khiến chúng không còn mịn và thơm ngon như ban đầu.





Trái cây, rau xanh : Nhóm thực phẩm này có hàm lượng nước cao, nếu để tủ đã sẽ rất khó để rã đông. Chưa kể, chúng còn bị sũng nước, bị dai và mất đi hương vị thơm ngon ban đầu.

Thực phẩm chiên rán: Để đồ ăn này trong tủ đá sẽ khiến phần bột chiên giòn bị mềm, ẩm và chảy nước.



Tỏi: Tỏi nếu để tủ đông sẽ bị đóng băng và trở nên đắng, hăng; gây ra nhiều tác động có hại cho tiêu hóa.



Thực phẩm rã đông: Nếu thực phẩm đã lấy ra khỏi tủ đá thì phần thừa không nên cho vào lại vì nó sẽ bị thay đổi cấu trúc, hương vị ban đầu, tăng sự xâm nhập và phát triển của các loại vi khuẩn có hại.



Mì ống: Cho mì ống vào tủ đông rồi hôm sau hâm nóng lại là một quyết định vô cùng sai lầm. Quá trình đông lạnh sẽ khiến kết cấu của sợi mỳ thay đổi theo chiều hướng xấu, khiến nó trở thành một dung dịch bột nhầy nhụa.





Lưu ý: Không để đồ ăn còn nóng vào trong tủ lạnh, điều này sẽ dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm khi tiêu thụ. Do đó, chỉ để vào tủ lạnh khi đồ ăn đã nguội.

Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm. Nguồn: Thời Sự VTV 24

Thùy Nguyễn (t/h)