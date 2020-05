WHO Cảnh báo: Phun thuốc khử trùng diệt SARS-CoV-2 có thể gây ra hại nhiều hơn lợi

Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 16/5 cho biết, việc phun thuốc khử trùng chống virus SARS-CoV-2 trên đường phố hoặc không gian trong nhà, sẽ có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Mới đây, trong khuyến cáo cập nhật về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 WHO cho rằng, việc phun thuốc vào người là một ý tưởng thực sự tệ.



Đồng thời, WHO cũng trích dẫn các nghiên cứu cho thấy, việc phun thuốc tẩy rửa hoặc hóa chất ở một khu vực rộng lớn là không hiệu quả. Cơ quan y tế thế giới này cũng cảnh báo điều tương tự đối với khử trùng bằng tia cực tím.



Theo WHO, nghiên cứu cho thấy phun các chất khử trùng trên bề mặt các vật dụng là không hiệu quả. Thay vào đó, người dân nên sử dụng một miếng vải đã được ngâm hóa chất khử trùng để lau các bề mặt.





Việc phun thuốc trên không gian đường phố là việc làm lãng phí và vô ích, theo quan điểm của WHO ( Ảnh: Reuters)



Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chưa có thông tin chính xác nào về khoảng thời gian virus SARS-CoV-2 có thể bám trên các bề mặt các vật thể khác nhau.



Trong khi đó, các nghiên cứu chỉ ra rẳng, virus này có thể tồn tại trên một số loại bề mặt trong vài ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính dựa trên thí nghiệm, trong điều kiện phòng thí nghiệm chứ không giống với môi trường thực tế bên ngoài.



Bên cạnh đó, theo WHO, việc phun thuốc khử trùng có thể dẫn đến rủi ro cho mắt, hô hấp hoặc kích ứng da và ảnh hưởng Bên cạnh đó, theo WHO, việc phun thuốc khử trùng có thể dẫn đến rủi ro cho mắt, hô hấp hoặc kích ứng da và ảnh hưởng Sức Khỏe



Khuyến cáo không nên phun thuốc hay phun sương một số hóa chất như: Hợp chất formaldehyd, hợp chất có Clo hoặc hợp chất amoni bậc bốn vì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động tại các cơ sở áp dụng các biện pháp này.



Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, nhiều quốc gia phun sương trên đường phố và vỉa hè bằng thuốc diệt virus là lãng phí công sức.



Phun thuốc khử trùng hoặc chất tẩy trùng ngoài trời như đường phố hoặc chợ để diệt SARS-CoV-2 hoặc các mầm bệnh khác là không nên, vì chất khử trùng bị bất hoạt bởi bụi bẩn và các chất khác trong không khí, cũng như không thể làm sạch cũng như loại bỏ tất cả virus trong không gian rộng lớn như vậy.

Trong một diễn biến khác, hôm 15/5, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin bộ phận truyền máu của Hội Chữ thập đỏ Hồng Kông thu thập huyết tương của các bệnh nhân COVID-19 hồi phục cách đây 2 tuần. Kết quả kêu gọi thu được 3 gói máu được hiến bởi 3 bệnh nhân COVID-19 hồi phục. Sau đó, 2 huyết tương trong 3 gói máu này được truyền cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 khác. Kết quả cho thấy, số lượng virus có trong máu giảm đáng kể.

Theo các nhà nghiên cứu tại trường ĐH Hồng Kông do GS Ivan Hung Fan-ngai dẫn đầu gần đây phát hiện ra rằng huyết tương từ những người sống sót sau khi mắc COVID-19 có thể giết chết 99% virus SARS-CoV-2 ở những bệnh nhân vẫn chiến đấu với dịch bệnh. Những mẫu huyết tương trên được xác định có chứa các kháng thể cần thiết chống lại sự nhiễm trùng.



Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh cũng đã tiến hành thử nghiệm ban đầu trên 10 bệnh nhân, cho thấy kết quả đáng kể, làm giảm đáng kể các triệu chứng của bệnh trong vòng 1 tuần.



Giáo sư Hùng nêu dẫn chúng, hồi đầu tuần trước, một bệnh nhân đang ở tình tạng nghiêm trọng, được điều trị bằng bằng loại huyết tương nói trên đã cải thiện sức khỏe và không cần sử dụng máy thở.



Your browser does not support HTML5 video.

Tình hình COVID-19 thế giới và Việt Nam ngày 17/5