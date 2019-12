Cảnh báo uống nước ngọt 'giả', nguy cơ mắc bệnh 'thật'

Hôm 17/12 vừa qua, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Phòng cháy chữa cháy (PCCC) dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đại tá Nguyễn Văn Kim – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ đã ập vào bắt quả tang cơ sở có hành vi làm giả thương hiệu nước uống tăng lực Number One tại khu phố 3A, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) do Trần Minh Hải (ngụ TP.HCM) làm chủ.