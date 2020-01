Trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cưỡi ngựa diễu hành ra mắt

Ngày 22/1, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho biết đơn vị vừa tiếp nhận ngựa từ Mông Cổ để phục vụ cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ Binh. Cụ thể, 105 con ngựa đã từ nhập về Mông Cổng, trong đó, phần lớn ngựa đang được thuần dưỡng ở Thái Nguyên với sự huấn luyện của các chuyên gia Mông Cổ. Số còn lại đã được thuần dưỡng và sử dụng trong buổi diễu hành biểu diễn vào ngày 21/1 khi Thủ tướng tới thăm hỏi và kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Dự kiến, số ngựa sau khi được thuần dưỡng sẽ phục vụ Cảnh sát cơ động Kỵ binh tuần tra, phòng chống tội phạm, xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ các nghi lễ, nghi thức. Trước đó, quân đội cũng đã cấp ngựa cho cán bộ, chiến sĩ tuần tra biên phòng ở vùng núi để phục vụ công tác.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2019, Bộ Công an đã lấy ý kiến về Dự thảo báo cáo tác động chính sách trong dự án Luật Cảnh sát cơ động thay thế cho Pháp lệnh Cảnh sát cơ động hiện nay. Theo đó có nội dung tăng thêm một số tổ chức mới như Thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh.



Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) - Bộ Công an cho biết Bộ trưởng Công an đã ký phê duyệt xây dựng cơ cấu, chức năng tổ chức của Trung đoàn Không quân, biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đơn vị sẽ phối hợp với quân đội để huấn luyện cảnh sát cơ động đặc nhiệm và trang bị, sử dụng trực thăng cảnh sát để truy bắt tội phạm, xử lý các tình huống đảm bảo an ninh, trật tự.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cảnh sát cơ động Hà Nội tung quân tuần tra trước xuân Canh Tý 2020

Chi Nguyễn (t/h)